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專題:退休理財

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【恒指夜期+ADR】騰訊ADR突遭拋售　退守580　美團ADR再低港3%　滙豐ADR撲50關　北水38億沽美團（不斷更新）

股市 23:12 2021/05/10

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港股市況不斷更新

中概股哀鴻遍野，普遍跌逾3%。【反壟斷】市監總局嚴打：全國4至12月加強反不正當競爭執法　提高法律震懾力

截至23時13分 變幅
拼多多 -12.4%
富途 -6.9%
趣頭條 -7.6%
騰訊音樂 -3.7%
逸仙電商 -6.1%
陸金所 -6.3%
唯品會 -8.0%
微博 -7.1%
名創優品 -7.0%

外圍科技股偏軟，納指開市下跌，道指創新高，夜期跟納指走，跌125點，反映科技股受壓的氣氛持續，騰訊 （00700） ADR及美團ADR靠穩。

ADR 折算港元 較港收市價
變幅
滙豐ADR 49.71 +1.1%
美團ADR 255.02 -3.0%
騰訊ADR 582.01 -2.2%
阿里巴巴美股 213.81 -0.6%

北水繼續走資，今日淨流出擴大至64.7億元，美團 （03690） 被大手沽出37.8億元，股價亦連跌9日，騰訊 （00700） 淨沽13.4億元，股價抽升25%的復星醫藥 （02196） 亦有4億元淨沽。相反中海油 （00883） 及小米 （01810） 有6億元及4.44億元淨流入。

港股今早承接美股上周五升勢，高開98點，早段大市升幅一度擴大至逾200點，其後曾轉跌逾百點，尾市跌幅收窄，恒生指數收報28595點，跌14點，成交1635億元。恒生科技指數跌0.9%，報7886點。美團 （03690） 王興捲入引用《焚書坑》詩句風波，美團 （03690） 跌7%失守260元兼配股價，連跌九日；騰訊 （00700） 跌0.8%險守配售價。中海油 （00883） 、中石油 （0087） 升逾4%；復星醫藥 （02196） 破頂升25%。

北水資金流向

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【23：12】夜期跌125點

【21：51】夜期跌63點

【21：35】美股開市，道指高開逾百點，創新高。但恒指夜期跌43點，報28420點。

【18：36】恒指夜期升30點，報28493點，低水103點。

【16：30】期指收報28463點，跌54點或0.2%，低水133點。

【16：10】恒生指數收報28595點，跌14點，成交1635億元。恒生科技指數跌0.9%，報7886點。美團 （03690） 跌7%，連跌九日；騰訊 （00700） 跌0.8%險守配售價。中海油 （00883） 、中石油 （0087） 升逾4%；復星醫藥 （02196） 破頂升25%。

【16：00】恒生指數U盤前跌42點，報28568點。

【15：51】特步 （01368） 尾市跌逾12%，低見6.25元。

【15：26】中國鐵鈦 （00893） 升六成，破頂高見0.33元。

【15：20】港股尾市跌約75點；科指跌1.2%。

【15：18】中海油 （00883） 升逾5%，高見9.22元；中石油 （00857） 升逾4%，破頂高見3.23元；中石化 （00386） 升近2%，高見4.28元。

【15：16】健倍苗苗 （02161） 升兩成，高見2.04元。

【15：12】李寧 （02331） 跌逾5%，低見64.25元。

【15：11】樂信擬下半年來港第二上市　集資最多23.3億元

【15：11】傲迪瑪汽車 （08418） 挫近三成，低見1.11元。

【15：00】內地股市個別發展，上證升0.3%；深證跌0.1%；創業板指升0.4%。

【15：00】騰訊跌穿600元失守配售價　逾千買盤590元排隊低吸

【14：46】阿里巴巴 （09988） 午後跌近3%，低見213.2元；騰訊 （00700） 跌1.1%，低見593元；美團 （03690） 跌8.5%，低見255元；小米 （01810） 轉跌1.2%，低見24.85元。

【14：36】小米 （01810） 最新轉跌0.6%，低見25.05元。

【14：25】中國有色金屬 （01258） 升逾16%，破頂高見5.14元。

【14：15】大市最新跌約85點，報28523點；科指跌近1%，報7878點。

【14：15】必瘦站 （01830） 升幅進一步擴大至逾13%，高見7.17元。

【13：55】證監會推出房託基金、開放式基金公司資助計劃　Webb：政府的大地主福利

【13：50】宏利香港首季新造業務價值按年增18% 　核心盈利按年增17%

【13：26】港股跌逾百點，低見28453點穿今早低位，最新報28459點，跌約150點。

【13：23】部分車股逆市向上，比亞迪 （01211） 升1%；吉利 （00175） 升0.4%；廣汽 （02238） 升3.6%。

【13：19】體育用品股回吐幅度擴大，李寧 （02331） 跌近半成，低見65元；安踏 （02020） 跌近4%，低見137.5元；特步 （01368） 亦跌近5%，低見6.93元。

【13：13】中海油 （00883） 午後升近4%，高見9.05元；中石油 （00857） 升近3%；中石化 （00386） 升1.7%。

【國際油價】美國東部油管受駭客攻撃而癱瘓逾兩日 18個州進入緊急狀態

【13：05】必瘦站 （01830） 午後升逾9%，高見6.88元。

【13：00】港股午後初段跌約95點，報28514點，美團 （03690） 跌幅略為收窄至7.8%，報260.8元。

石SIR今日推介復星醫藥

【12：57】內地直指84個應用程式違反收集使用個人信息　騰訊、百度又上榜

【12：57】小米逆市升近1%　逾千沽盤排隊26元先行獲利

【12：45】丘鈦科技攝像頭模組4月銷量按年增9%　年內最慢

【12：28】必瘦站「五一黃金週」銷售創新高　按年升近34倍

【12：00】恒生指數半日倒跌93點，報28517點，成交883億元。恒生科技指數跌0.9%，報7883點。美團 （03690） 跌逾8%；騰訊 （00700） 跌0.8%穿600元。疫苗股逆市造好，復星醫藥 （02196） 逆市升逾17%；國藥 （01099） 升逾6%。

【11：47】港股中午收市前跌約150點，報28460點；科指跌1.4%，報7846點。

【11：45】虎都 （02399） 跌兩成，低見1.15元。

【11：41】騰訊 （00700） 最新跌0.9%，報594.5元跌穿595元配售價。

【11：35】亞洲資產 （08025） 升近一倍，高見1.45元。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證升近0.1%；深證跌0.04%；創業板指升0.6%。

【11：26】美團 （03690） 跌9%，低見257.2元，成交112.6億元。

【11：23】中鋁 （02600） 升幅擴大至近一成，破頂高見5.23元。

【11：21】港股跌幅擴大至100點，跌至近28500點水平。

【11：17】中移動 （00941） 跌1%；聯通 （00762） 跌0.7%；中電信 （00728） 跌1.8%。紐交所維持三大中資電訊股退市決定。

【美國制裁】紐交所維持中移動、聯通、中電信退市決定 聯通：美國存託證券已大幅下降（第三版）

【11：12】騰訊 （00700） 最新於600元水平爭持，報599.5元，跌近0.1%。

【11：05】江西銅 （00358） 升8.2%，高見22.2元。

【11：02】大市跌幅略為擴大至55點，報28555點；科指跌0.4%，報7924點。

【10：51】煤炭股造好，中國神華 （01088） 升6%，破頂高見18.28元；兗煤 （01171） 升6.4%，破頂高見10.98元；中煤能源 （01898） 升4.9%，破頂高見4.97元。

【10：47】大市最新轉跌9點，報28600點；科指跌近0.1%，報7949點。

【10：46】恒騰 （00136） 跌8.5%，低見7.3元。

【10：36】美團 （03690） 最新跌逾8%，跌穿260元水平，低見259.6元。

【美團股價】官媒連番點名批評美團後CEO傳發《焚書坑》帖文　美團8連跌後再挫8%見今年新低

【10：35】中建富通取Maserati 港澳代理　Juno哥哥麥浚翹打理

【10：33】MI能源主席張芮霖曾遭廉署扣留　股價跌逾8%

【10：31】大市升幅收窄至約50點，報28661點；科指升近0.1%，報7961點。

【10：30】美團 （03690） 愈跌愈有，最新跌7.3%，報262元日內低位。

【10：27】赤子城 （09911） 再跌9.5%，低見5.45元。赤子城澄清表示，與字節跳動旗下流量平台達成全線合作的信息不實。

【赤子城科技】赤子城跌10.3% 字節跳動否認合作傳聞　赤子城澄清：信息不實

【10：23】南南資源 （01229） 升逾五成，高見0.16元，成交21萬元。

【10：17】三桶油向上，其中，中海油 （00883） 升近3%；中石油 （00857） 升2.3%；中石化 （00386） 升1.9%。

【10：10】美團 （03690） 曾跌6%，低見265元，最新報267元跌5.6%，成交56.7億元。

【10：02】體育用品股逆回吐，李寧 （02331） 跌1.5%；安踏 （02020） 跌1%；特步 （01368） 跌1.2%。

【09：57】美團 （03690） 跌半成，低見268.4元。

【09：54】港股曾升最多231點，高見28842點，最新升125點，報28736點。

【09：52】美團 （03690） 最新跌逾4%，低見270元，成交37.5億元。阿里巴巴 （09988） 升0.3%；騰訊 （00700） 升0.7%；小米 （01810） 升1.4%。

【09：46】小米 （01810） 升2.6%，高見25.95元。內地媒體報道，小米私募股權基金管理公司於上周五（5月7日）成立，由小米科技100%控股，註冊資本為1億元人民幣，經營範圍包括私募基金及創投基金投資管理等。

【北水基金】小米私募基金新成立 小米創辦人雷軍任受益人

【09：43】大市升幅再度擴大，恒指升約175點，報28785點；科指升0.8%，報8014點。

【09：41】金價升至1830美元水平，黃金股續上揚，中國黃金 （02099） 升6.1%，破頂高見26.35元；山東黃金 （01787） 升3.4%，高見17.22元；紫金 （02899） 升6.8%，高見13.16元。

【09：39】公用股破頂，中電 （00002） 升0.6%；煤氣 （00003） 升1.4%；電能 （00006） 升0.5%；長建 （01038） 升0.9%。

【09：37】恒生 （00011） 、中銀香港 （02388） 升0.3%，兩股齊再破頂；滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.2%；渣打 （02888） 升0.6%；東亞 （00023） 跌0.5%。

【09：35】香港電視 （01137） 升1%，高見9.25元。港視4月訂單總商品交易額（GMV）繼續下跌，達4.88億元，按年下跌0.8%，按月下跌7%。平均每日訂單數約3.68萬，按年增長16.5%，按月增長3.1%。

【阿里戰港視】HKTVmall搶先出招？ 4月GMV再跌7%

【09：35】國藥 （01099） 升幅擴大至11%，高見27.2元。

【09：34】大市開市後升幅收窄至約55點，報28666點。

【09：33】復星醫藥 （02196） 早段升幅擴大至兩成，高見60.4元。

【09：32】美團 （03690） 股價跌3.5%，低見271元。

【平台整改】市監局：從政治高度認識互聯網平台整改重要性 對34間平台企業展開中期督導

【09：31】志道國際 （01220） 達成所有復牌條件，股價復牌後升逾八成，高見0.15元。

【09：27】國藥 （01099） 升7.9%，開報26.1元。世界衞生組織（WHO）總幹事譚德塞上周五（7日）宣布，將中國國藥集團生產的新冠疫苗列入緊急使用授權清單。

【國產疫苗】世衛：中國國藥疫苗適用於18歲以上、有效率達79%　國藥股價升逾7%（第二版）

【09：25】Bitcoin 比特幣一度重上59000美元水平，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升3.5%；美圖公司 （01357） 升0.4%。

【09：20】恒生指數高開166點，開報28776點。恒生科技指數升0.4%，報7987點。港交所 （00388） 反彈0.9%。騰訊 （00700） 逆市偏軟跌0.2%穿600元；復星醫藥 （02196） 升近15%。

【新股IPO】港交所急跌近3%　ADR回穩　中證監傳收緊內地企業境外上市、回應「不屬實」（第二版）

【騰訊旗下】Supercell《部落衝突》等3遊戲專利敗訴 再賠日本聚逸7億元

【疫苗股】復星醫藥與BioNTech擬於上海建新冠疫苗生產基地

【09：13】期指開報28681點，升164點或0.6%。

【08：55】恒指黑期升230點，報28866點；道指期貨升100點，報34786點。

【08：40】呷哺呷哺與青島日辰組合營　生產經營調味料、火鍋底料等業務

【08：30】字節跳動據報加快發展電子商務行業　挑戰阿里巴巴、京東地位

【07：50】樂享互動首季收益按年升33%　毛利升64%

【07：45】港股ADR收報28708點，升98點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報49.08元，跌0.02元或0.04%。騰訊 （00700） ADR折合報607.14元，升7.14元或1.2%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場憧憬儲局延遲加息，美股上周五造好，美國4月非農業新增職位及失業率均遜預期，總統拜登稱，就業數據疲弱反映經濟仍需要大量刺激措施。道指收市漲229點或0.66%，報34777點。標指上揚0.74%，報4232點。納指升0.88%，報13752點。

【開市9點半】港股聚焦環球通脹數據睇央行放水步伐　巴郡「真破頂」納斯達克停報價

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 ADR 期貨 騰訊控股（00700） 恒生指數 滙豐控股（00005）

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【美股市況】道指破頂升穿35000點　納指跌1.6%（不斷更新）

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