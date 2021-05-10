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呷哺呷哺與青島日辰組合營　生產經營調味料、火鍋底料等業務

股市 08:33 2021/05/10

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呷哺呷哺與青島日辰組合營　生產經營調味料、火鍋底料等業務

呷哺呷哺 （00520） 擬成立合營。呷哺呷哺公布，非全資附屬公司呷哺中國與青島日辰訂立合營協議，合營公司將主要從事生產經營調味料、火鍋底料、即食及冷凍調理食品等業務，以於集團旗下餐廳間分銷及透過其他渠道於市場銷售。

合營公司將分別由呷哺中國及青島日辰擁有50%權益。合營公司首期註冊資本將為9800萬元人民幣，其中呷哺中國及青島日辰將分別注資人民幣4900萬元人民幣。

呷哺呷哺指，訂立合營協議旨在確保產品穩定供應，以支援集團業務擴張，以及對產品進行個性化打造以於集團旗下餐廳間分銷及於市場銷售，從而提升顧客滿意度。

董事會相信，透過合營公司與青島日辰合作可充分利用青島日辰於生產高質量調料產品方面的先進技術及廣闊經驗，將令集團整體大為受益。集團深知調料產品業務擁有豐富潛在市場機遇，能夠與集團主營餐飲服務業務優勢互補，與此同時亦認為，成立合營公司促進推出優質產品，有助多元化集團收入來源，進一步增強其品牌形象，符合集團業務發展策略及規劃。

【異動股】呷哺呷哺旗下湊湊CEO離職、股價跌近兩成創3個月低　高盛提示風險兼降目標價

責任編輯︰梁浩碩

港股 呷哺呷哺（00520）

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