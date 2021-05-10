【開市9點半】港股聚焦環球通脹數據睇央行放水步伐　巴郡「真破頂」納斯達克停報價

（1）美股道指標指最近創新高，納指亦上揚，不過全周計科技股仍受壓，本周中美歐等環球齊公布CPI通脹數據，預計對科技股有重大影響，目前市場對通脹預期仍低。另外拜登將與國會議員會晤，遊說通過基建方案。

即睇開市9點半：

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【美國經濟】聚焦美國4月CPI、市場預期按年升3.6% 拜登將與民主共和領袖會面

（2）著名品牌奈雪的茶市傳本周四作上市聆訊，預計6月可上市。

【奈雪的茶IPO】奈雪的茶最快本周尋求上市聆訊 計劃集資逾46億

【新股IPO】新希望服務最快本周內招股 集資最多15.5億元

（3）騰訊 （00700） 投資的Supercell被判侵權，「免費增值」這種遊戲免費下載，後續通過用戶升級或在遊戲中購買虛擬物品來賺錢。但免費下載及通過用戶升續，目前在遊戲界非常普遍，再否有其他產品侵權？

【騰訊旗下】Supercell《部落衝突》等3遊戲專利敗訴 再賠日本聚逸7億元

（4）市場預期Elon Musk上電視時，會有任何對狗狗幣利好的消息，不過，到節目完結亦未見，狗狗幣即倒跌4成，更將狗狗幣作為禮物送給母親，其母其實已一早講，希望自己的母親節禮物並不是狗狗幣。

【狗狗幣】狗狗幣急插近四成 Elon Musk上電視節目大談狗狗幣

（5）巴郡A股（美：BRK.A）一股達43.7萬美元，突破紐交所系統的股價極限，要暫停報價一周，以更新系統，股神事跡再多一項傳奇。

【股神巴菲特】巴郡A股339萬元一股 納斯達克周二停報價 兩股可買一層樓

（6）復星醫藥 （02196） 計劃在內地設廠，合資生產疫苗。

【疫苗股】復星醫藥與BioNTech擬於上海建新冠疫苗生產基地

（7）理財通可買內地銀行的理財產品，在港的人民幣產品利息回報或有望趨同。

【人民幣定期存款】大行3個月人幣定存息2.3厘 業界為跨境理財通先備戰

（8）港府計劃未來五年因應市場情況，發行合共約1755億元綠色債券，為更多綠色項目進行融資。

許正宇﹕四大金融資助計劃推動金融業發展 總預算逾5.7億元

（9）失業貸款成為騙徒詐騙目標，其實借完錢，都係要還。

【失業貸款】按證：若發現申請人作虛假聲明或文件 會向執法機構舉報求助

港股ADR及美股上周五收市：

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記者：譚志偉