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【樓市現象】長情業主1981年16.7萬購淘大花園 單位40年間暴升38倍 投資者648萬接貨

股樓投資 10:30 2021/05/10

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樓市暢旺，新盤熱賣，但二手市場也有不少捧場客，最近持貨數十年的長情業主也趁市好沽貨，大賺離場。最近一名一手購入九龍灣淘大花園，持貨40年的業主也賣出單位。

【樓市現象】泓都兩房戶放盤2個月 業主狠劈140萬元才成功出貨 買家910萬筍價承接，詳見【下一頁


香港置業首席高級營業經理楊潤彬表示，資金持續追捧磚頭，該行日前促成一宗淘大花園買賣成交，投資客心儀一個２房高層單位，斥約648萬元承接，實用呎價約16,615元。

【網民熱話】大學理科畢業無經驗　有offer行長短周同勞工假要唔要好？　網民：頂半年再騎牛搵馬，詳見【下一頁

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上述售出單位為淘大花園D座高層2室，2房間隔，向西北望開揚景，實用面積約390平方呎。楊潤彬指，原業主以約660萬元放盤約3星期後，吸引外區客洽詢，議價後減價約12萬元，以約648萬元租出，實用呎租約16,615元。據悉，新業主為長線投資客，心儀單位位於高層，景觀開揚，光線充足，在睇樓3次決定承接上述單位。

【職場趨勢】疫情下大學生難搵工 呢個學系畢業生成疫市奇葩 入職平均薪酬高逾18800元，詳見【下一頁


資料顯示，原業主於1981年11月以約16.7萬元一手購入上述單位，是次轉售大幅獲利約631.3萬元，持貨近40年，物業升值近38倍。

【低水筍盤】港島低水上車之選 北角樓仔行2分鐘到港鐵站 兩房戶只賣「5球」，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

物業 成交 放盤 淘大花園 九龍灣

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