【樓市現象】長情業主1981年16.7萬購淘大花園 單位40年間暴升38倍 投資者648萬接貨

樓市暢旺，新盤熱賣，但二手市場也有不少捧場客，最近持貨數十年的長情業主也趁市好沽貨，大賺離場。最近一名一手購入九龍灣淘大花園，持貨40年的業主也賣出單位。

【樓市現象】泓都兩房戶放盤2個月 業主狠劈140萬元才成功出貨 買家910萬筍價承接，詳見【下一頁】



香港置業首席高級營業經理楊潤彬表示，資金持續追捧磚頭，該行日前促成一宗淘大花園買賣成交，投資客心儀一個２房高層單位，斥約648萬元承接，實用呎價約16,615元。

【網民熱話】大學理科畢業無經驗 有offer行長短周同勞工假要唔要好？ 網民：頂半年再騎牛搵馬，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7



上述售出單位為淘大花園D座高層2室，2房間隔，向西北望開揚景，實用面積約390平方呎。楊潤彬指，原業主以約660萬元放盤約3星期後，吸引外區客洽詢，議價後減價約12萬元，以約648萬元租出，實用呎租約16,615元。據悉，新業主為長線投資客，心儀單位位於高層，景觀開揚，光線充足，在睇樓3次決定承接上述單位。

【職場趨勢】疫情下大學生難搵工 呢個學系畢業生成疫市奇葩 入職平均薪酬高逾18800元，詳見【下一頁】



資料顯示，原業主於1981年11月以約16.7萬元一手購入上述單位，是次轉售大幅獲利約631.3萬元，持貨近40年，物業升值近38倍。

【低水筍盤】港島低水上車之選 北角樓仔行2分鐘到港鐵站 兩房戶只賣「5球」，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍