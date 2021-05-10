【樓市現象】市區新盤陷激戰承接力超強 THE HENLEY I 3房逾2853萬高價沽出 二手仍有捧場客

剛過去的周末（8日及9日）兩大市區新盤直接對戰：路勁（01098）等發展的黃竹坑港島南岸1期晉環於上周六進行次輪推售180伙，恒地（00012）旗下啟德THE HENLEY I(THE HENLEY第1期)於周日進行首輪196伙，兩盤大部份單位的呎價也逾3萬元水平，仍有價有事，分別全數沽清及沽出約7成，銷情相當不俗，足見市場承接力十足。

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由恒基發展的啟德THE HENLEY I，昨日（9日）進行首輪銷售196伙。恒基營業（一）部總經理林達民表示，截至當天下午8時，該項目單日沽出134伙，佔可供銷售單位約7成，成交金額逾15.51億，連同昨日招標售出3伙，套現逾16.92億，料於短期內加推。



THE HENLEY I售出的單位中，最高成交價之單位為第2座18樓A單位 (三房一套連衣帽間及工作間間隔)，實用面積889平方呎，成交價約2,853.5萬元，成交呎價約32,098元；而最高成交呎價之單位為第2座39樓D單位 (兩房連衣帽間及儲物房間隔)，實用面積546平方呎，成交價約1,950.3萬元，成交呎價約35,721元，可飽覽啟德體育園與維港景色。

該盤於上周六（8日）以招標形式推出12伙，成功售出3伙，其中2座頂層A室特色戶，面積1,350平方呎，連635平方呎平台及1,176平方呎天台，以8,354.88萬成交，呎價61,888元，創東九龍呎價新高。

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至於黃竹坑港島南岸1期晉環，該盤於前一周開紅盤後，於上周六再趁勢進行次輪推售，其中以價單形式發售的180伙，同樣再度全數沽清。發展商於周日推出第4號價單，合共160個單位應市。



路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫小姐表示，晉環兩輪銷售累售426伙，套現超過90億。為回應市場需求，發展商昨日（9日）乘勢加推第4號價單，再次推出160伙，包括20個開放式單位(約12.5%)、20個1房單位(約12.5%)、以70個2房單位(約44%)，以及40個3房單位(約25%)和10個4房單位(約6%)。單位實用面積由289平方呎至1,135平方呎；其中開放式單位更為項目首度推出之戶型。第4號價單扣除最高折扣18%，折實樓價由958.1萬元至3,972萬元，折實呎價由30,610至38,698元。



最低價格單位為第1座(1B) 6樓B單位，實用面積290平方呎，屬開放式戶型，扣除最高折扣18%，折實價958.1萬元，折實呎價33,038元。



剛過去的周末市場焦點集中於新盤市場，市場積存購買力爆發，但二手物業需求仍然殷切。據美聯物業分行統計，5月母親節週末(5月8日至5月9日)10大藍籌屋苑合共錄得約17宗買賣成交，較上週末回落約19%，惟仍連續12個週末錄得雙位數水平。至於按15大屋苑計算，則錄得約19宗買賣成交，較上週末下跌約29.6%。

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美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，新盤表現暢旺，5月首兩個週末大量購買力爆發。本週末港九多盤齊推，其中黃竹坑晉環次輪180伙再度即日沽清，啟德THE HENLEY I銷情亦見熾熱，更錄得創區內新高呎價紀錄的成交，購買力持續湧現，一手戰況繼續升溫。部分準買家轉投新盤市場，惟本週末10大屋苑成交仍維持雙位數，可見積存置業剛需龐大。準買家對樓市前景具信心，更不乏投資者出動「尋寶」，樓市氣氛料持續向好。

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記者：陳詠妍