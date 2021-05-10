【騰訊持股】水滴：不排除回港第二上市 終止「水滴互助」影響輕微

▲ 水滴上周五在美國紐交所掛牌，最新市值約300億元。

內地保險科技平台水滴（美︰WDH）正式在紐交所敲鐘，由獨角獸晉身上市公司。盡管美國收緊對中概股監管審查，創辦人沈鵬接受《經濟日報》專訪時表示，看中美國市場效率、覆蓋全球的投資人以及聚集優秀的對標公司，若未來中美難達成共識，亦不排除回港第二上市。

水滴上周五（5月7日）在紐交所首掛，全日收跌19%，報9.7美元，最新市值約38億美元（300億港元）。

成立僅5年的水滴背後投資者星光熠熠，上市前已獲科網巨頭騰訊 （00700） 、美團 （03690） ，以及博裕資本、瑞士再保險等投資。水滴美國上市，博裕資本、厚朴資本以及美團聯合創辦人王慧文作為基石投資者，也合共認購2.1億美元。

水滴上市首日跌19.2% 兩中概股首掛齊穿招股價【下一頁】

沈鵬在訪問中表示：「放眼未來十年以上，我們要聯合保險公司和醫療合作夥伴，打造中國版的聯合健康集團，這是我們的願景。」聯合健康集團（UnitedHealth Group，美︰UNH）是美國最大的健康保險及衛生資訊科技公司，最新市值約3萬億港元。

沈鵬續指，這十年需要沿着中國普惠保險以及醫療發展的大趨勢逐步落地，但在未來3至5年，水滴着力將普惠健康險覆蓋更多用戶，同時令「水滴籌」服務更多需要幫助的人。在此期間，公司將提供醫療服務作為輔助服務，提升用戶滿意度。

騰訊據報向互聯網保險公司水滴追加近12億元投資【下一頁】



除保險、大病籌款業務「水滴籌」外，水滴原有另一業務「水滴互助」，但該業務在3月已經終止。沈鵬指，2016年推出水滴互助業務，是為在三四五綫城市為用戶提供普惠性的保障，2016年至2017年需求旺盛，但2018年起互聯網保險在全國普及，保險公司推出更多具性價比的普惠健康險，競爭力已遠遠高於水滴互助，而參考2020年，水滴互助業務收入貢獻僅約4%，因此公司決定戰略性終止該業務。

水滴至今仍未實現盈利，2020年的經調整淨虧損約2.84億元人民幣。而在收入結構中，保險經紀業務為水滴最大收入來源，2020年貢獻89.1%的營收。首席財務官施康平稱，公司處於高速發展期，仍會投入營銷、研發等，但未來相信規模效應、客戶群擴大、品牌認知度提升，將有助改善公司的盈利表現。

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編輯：陳健婷