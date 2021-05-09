【騰訊旗下】Supercell《部落衝突》等3遊戲專利敗訴 再賠日本聚逸7億元

▲ 騰訊旗下Supercell的3款遊戲在美國被判侵犯專利，再向日本聚逸賠付逾7億元。

騰訊 （00700） 旗下遊戲子公司Supercell在網絡遊戲功能的專利訴訟中敗訴，被判向日本聚逸株式會社（Gree）賠付9,220萬美元（約7.2億港元）。美國德州馬歇爾市的聯邦陪審團周五判定，Supercell的遊戲侵犯6項專利。聚逸在去年9月裁決的一宗專利訴訟中已經從Supercell獲賠850萬美元，雙方的第三宗訴訟將於今年晚些時候審理。

外媒報道，雙方爭議的是「免費增值」遊戲中的功能。免費增值（freemium）是「免費」（free）和「增值」（premium）兩個詞的組合，這種遊戲免費下載，後續通過用戶升級或在遊戲中購買虛擬物品來賺錢。

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聚逸稱，Supercell的《部落衝突》（Clash of Clans）、《部落衝突：皇室戰爭》（Clash Royale）以及《卡通農場》（Hay Day）三款遊戲侵犯其技術專利，包括執行玩家之間虛擬對戰的方式、決定獲取具價值物品的頻次等。

聚逸的律師表示，Supercell的三款遊戲在侵權期間在美國收入達到30億美元。聚逸已經得到遊戲中為戰鬥獲取武器、獲取道具加速進化等的專利。

Supercell否認使用這些技術專利，並且辯稱專利無效，公司將會上訴。

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編輯：陳健婷