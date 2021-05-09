許正宇﹕四大金融資助計劃推動金融業發展 　總預算逾5.7億元

▲ 財庫局局長許正宇今（9日）發表網誌，指政府為上述四項計劃投資逾5.7億元預算。

早前財政預算案公佈四大金融業市場資助計劃，分別涵蓋綠色和可持續金融、房地產投資信託基金（REIT）、開放式基金型公司（OFC）及保險相連證券（ILS）。財庫局局長許正宇今（9日）發表網誌，指政府為上述四項計劃投資逾5.7億元預算，以推動金融業進一步發展。

許正宇指，在新冠疫情復蘇後，綠色經濟已成為全球焦點，港府計劃未來五年因應市場情況，發行合共約1755億元綠色債券，為更多綠色項目進行融資。

他表示，在綠色和可持續金融資助計劃中，首次在香港發行綠色和可持續債券的發行人, 如發行金額達15億元或以上, 最多可獲250萬元的資助。 外部評審費用方面, 綠色和可持續債券發行人及貸款借款人, 如使用認可外部評審機構的評審服務及發行金額達兩億元或以上, 則最多可獲80萬元的資助.

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房地產投資信託基金方面，許正宇表示，積金局已於去年5月擴大強積金投資在REIT的比例及市場數目，令投資於香港、英國、美國及澳洲上市的REIT總額不再受限於強積金基金資產10%的上限。截至目前，已有超過230個強積金成分基金投資REIT，涉及資產約40億元。

另外，許正宇亦指，預算案宣布推出開放式基金型公司（OFC）資助計劃，截至今年4月底，已有13間OFC在香港成立。計劃將資助未來三年在港設立或遷册來港的OFC所須支付予本地專業服務提供者的合資格費用七成，上限為每間OFC 100萬元。

保險方面，許正宇表示，今年3月已實施新的規管制度，容許在港成立專為發行保險相連證券（ILS）的特定目的公司，以提升保險業的承保能力，同時為機構投資者帶來與經濟周期不關連的另類投資產品，以分散風險。

許正宇指，今年預算案宣布推出先導計劃，資助未來兩年在港發行ILS的保險企業或機構的前期費用，視乎證券的年期，每次發行的資助上限為1,200萬元或600萬元。合資格ILS的發行額須不少於2.5億元，發行商須聘用香港服務供應商，有關開支不得少於所有前期費用的20%。

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編輯﹕賴奕羚