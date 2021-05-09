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【美國經濟】聚焦美國4月CPI、市場預期按年升3.6%　拜登將與民主共和領袖會面

股市 22:45 2021/05/09

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美國4月CPI將於周三（12日）公布，市場預期按年升3.6%。

美國4月非農就業數據遠遜預期，本周宜聚焦周三（12日）公布的美國4月消費物價指數（CPI），若數字過熱，或會重燃美國聯儲局是否提早加息的討論。市場預期4月CPI按月升0.2%，按年升3.6%，核心CPI按月升0.3%，按年升2.3%。

美國4月非農就業人數增加26.6萬，預期增100萬，看【下一頁】

Bleakley Advisory Group 首席投資官Peter Boockvar表示，如果CPI按月增長勢頭加強，相信不是暫時，對儲局而言也是問題，而零售銷售數據的重要程度相對減低，因為其受惠於一次性刺激措施。美國總統拜登於3月已向合資格人士發放1,400美元補助金。

拜登本周將約見民主黨和共和黨的國會兩院領袖，討論早前公布的基建方案，並爭取兩黨支持通過方案，相信共和黨的反應將預示方案在國會得到批准的難度。

業績方面，宜關注BioNTech（美：BNTX）、 Walt Disney（美：DIS）， Airbnb（美：ABNB），以及Coinbase（美：COIN）。

耶倫料美通脹將升，預計明年實現充分就業，看【下一頁】

BTIG首席股票和衍生產品策略師Julian Emanuel指，聯邦個人所得稅申報於5月17日截止，預期將會為科技股添壓，投資者或以交稅為藉口，沽售科技股，而市場正忽略了這一因素。Boockvar表示，一旦通脹數據高於預期，利率上升，科技股面對進一步下行風險。

不過，有「科技女股神」之稱的Ark Investment掌舵人Cathie Wood則未嚇怕，指出雖然她的「愛股」股價出現變化，但公司前景未有變，上調旗下投資基金的未來5年年複合回報率，由預期的15%上調至25%至30%。

相關文章：

【美國經濟】耶倫：庫房過去10年 流失稅款7萬億美元

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編輯：袁諾曦

Airbnb（美：ABNB） 華特迪士尼（Walt Disney，美：DIS） BioNTech（美：BNTX） 美股

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