【酒醉金迷@iM網欄】投資先機：2020年份期酒出場！

法國波爾多酒圈年中盛事：期酒活動經已展開！由於疫情緣故，今年大部分酒莊亦只能繼續郵寄期酒樣品到海外酒評家或媒體手中，波爾多名莊協會(UGCB)則首次走出波爾多，在香港、上海、巴黎、紐約等9個國際城市舉辦大型品鑫會。

波爾多品鑫會現場

在我工作的波爾多酒商中，品鑫隊伍早已馬不停蹄出席酒會及親自到訪各大酒莊，品評2020年份的質素，除了提供品酒筆記供大眾參考，同時亦制定策略，為投資者客戶配置名莊紅酒組合。

參考往期文章：「【紅酒投資】「紅酒期貨」賺得又飲得？

波爾多品鑫會現場

上周我也有幸跟隨隊伍品嘗期酒，由於法國的疫情嚴重，今年的品鑫總是帶著多一重的凝重。以UGCB的品鑫會為例，過往一般都在偌大的會場內舉行，參展的酒商在一個個攤位裡與來者交流。不過，今年報名出席品鑫會的人士都會被分派到一個指定進場時間，到場後進入一個小房間，招待人數限制在6-8 人。長桌子上放滿期酒樣本，由酒店的指定人員來侍酒，如需要更多品嘗資訊的話只能用電話掃描眼前的二維碼。雖然氣氛變得緊張，但我認為借此機會更能安靜地專心品酒，不會被其他雜音騷擾，也是一個難忘的經歷。

上期文章提到葡萄園剛經歷了霜凍，勢必影響2021年份的葡萄收成及產量，因此市場都在觀望酒莊即將公布的2020年份期酒價格。雖然現階段難以作任何預測，但整體而言，如果參照2019年份波爾多期酒的價格，與2018年份相比下降了約20%，吸引了很多買家重新關注波爾多葡萄酒。公司預期波爾多名莊都將盡可能保持2019年份期酒活動帶來的熾熱氣氛，以確保它們在世界各地的酒單上繼續佔一重要席位。

說回2020年這個年份本身，氣候屬變化多端，甚至可說是極端(它的冬季溫和、春季多雨，夏季炎熱乾燥)。然而適度的干旱讓收獲的葡萄果粒更小，從而帶來了濃郁的集中度，因此即使很多酒莊的總產量下降，但品質甚佳，而且產區內的釀酒師都越來越擅長為炎熱的年份釀造上等葡萄酒。綜合國際知名酒評家如James Suckling和Michel Rolland的評論，2020被認可為繼續「1988,1989, 1990」三重奏後的「2018, 2019, 2020」連續出色年份,可以預見2020年份期酒將會備受追捧，我亦會在波爾多繼續為大家提供一手消息！

吳潔怡

波爾多紅酒經紀商及投資管理公司U’Wine客戶顧問

曾旅居於巴黎、斯特拉斯堡等多個法國城市，熟識當地文化，法語達專業水平。現於波爾多工作，深入接觸列級名莊(Grand Cru)，並在亞洲為大眾推廣葡萄酒文化。持有里昂大學國際傳播學碩士學位、WSET葡萄酒第三級證書。



