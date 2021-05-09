【疫苗股】復星醫藥與BioNTech擬於上海建新冠疫苗生產基地

▲ 復星醫藥（02196）今（9日）發表公告，公司擬與BioNTech投資設立合資公司。

復星醫藥 （02196） 今（9日）發表公告，公司擬與BioNTech投資設立合資公司，以進行mRNA新冠疫苗本地化生產。該合資公司將於上海設立，合資期限為成立之日起15年，注冊資本不超過2億美元。雙方將於今年6月中就設立合資公司簽署最終協議。

早前傳復星醫藥與BioNTech於內地建新冠疫苗生產基地，詳情可見﹕【下一頁】

據公告內容，兩間公司將分別認繳合資公司50%注冊資本，復星醫藥擬以現金或有形或無形資產（包括廠房及生產設施等）合計出資不超過1億美元，BioNTech擬以其相關生產技術和專有技術許可等無形資產作價出資合計不超過1億美元。

另外，復星醫藥將向合資公司提供不超過1.5億歐元的股東貸款，以及為合資公司提供銀行融資支持。BioNTech則提供年產能可達10億劑mRNA新冠疫苗的生產設施。

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編輯﹕賴奕羚