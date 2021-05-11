【復必泰疫苗】復星醫藥與BioNTech上海建新冠疫苗基地　富瑞上調目標價至90元（第三版）

▲ 復星醫藥（02196）發表公告，公司擬與BioNTech投資設立合資公司。

復星醫藥 （02196） 發表公告，公司擬與BioNTech投資設立合資公司，進行mRNA新冠疫苗本地化生產。復星醫藥BioNTech 合資公司將於上海設立，合資期限為成立日起15年，注冊資本不超過2億美元，預料可年產10億劑新冠疫苗。復星醫藥為BioNTech大中華合作方，包括在香港澳門引入BioNTech輝瑞研發的「復必泰疫苗」。雙方將於今年6月中就設立合資公司簽署最終協議。

復星醫藥周一升25%後，今日轉跌，股價現報61.1元，跌2.4%，成交9.31億元。

早前傳復星醫藥與BioNTech於內地建新冠疫苗生產基地，詳情可見﹕【下一頁】

據公告內容，兩間公司將分別認繳合資公司50%注冊資本，復星醫藥擬以現金或有形或無形資產（包括廠房及生產設施等）合計出資不超過1億美元，BioNTech擬以其相關生產技術和專有技術許可等無形資產作價出資合計不超過1億美元。

另外，復星醫藥將向合資公司提供不超過1.5億歐元的股東貸款，以及為合資公司提供銀行融資支持。BioNTech則提供年產能可達10億劑mRNA新冠疫苗的生產設施。

瑞信調升復星醫藥AH股目標價

瑞信表示，復星醫藥與BioNTech設立合資公司設立時機較預期早，令人驚喜，預期合資公司旗下廠房的產能可達全球復必泰（代號：BNT162b2）產量約20%，目前為止復必泰出貨量達4.5劑，而今年或可生產25億劑疫苗。該行預期在2022年前合資公司的產能或可達10億劑，並於年內可有盈利貢獻。

瑞信料復星醫藥下一個催化劑為：（1） 中國6月或會批准使用復必泰、（2） 中國政府對疫苗訂單數量、（3） 相關疫苗在內地商業化，包括定價、市場推廣、冷鏈穩健性，（4） 合資公司新消息。

瑞信將復星醫藥AH股目標價齊上調，H股由52元上調至60元，A股則由70元人民幣上調至79元，維持「跑贏大市」評級。

富瑞上調復星醫藥H股目標價至90元

富瑞上調復星醫藥H股目標價至90元，評級為「買入」。該行預計，復星最早可於今年7月在中國獲得mRNA生產新冠疫苗許可。

富瑞指引述復星過去股價指，復星在去年3月首次宣佈與BioNTech合作前，當時股價僅為20元，但直至今年1月，其股價已升至35元，預料復星與BioNTech設立合資公司後，可提高新冠疫苗產能，股價仍有上行空間。

（第二版更新瑞信目標價）

（第三版更新富瑞目標價）

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編輯﹕賴奕羚