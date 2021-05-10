  • 28°C
香港時間 : 2021510日 (一) 08:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【亞裔歧視】美國白人男子食霸王餐 侮辱亞裔老闆兼傷人

環球社會熱點 08:05 2021/05/10

分享：

美國種族主義問題近來備受關注，特別是針對歧視亞裔的情況愈趨嚴重。美國弗吉尼亞州阿靈頓有白人男子於上周二（4日）用膳後未有付款，亞裔燒烤餐廳老闆嘗試攔截，要求付款後不果，反而遭暴力推倒，並以帶有種族主義言語侮辱。警方正循仇恨犯罪方向調查，並希望能盡快緝捕涉事白人男子歸案。

紐約亞裔女遭人持錘狠扑頭 只因拒除口罩 【下一頁】

燒烤餐廳的亞裔老闆Henry Kim及其母親表示，一名白人男子於餐廳享用價值70美元（約544港元）的食物後，未有付款便直接離開餐廳。兩母子追出餐廳嘗試攔截男子，並要求對方付款，但男子以正在撥打緊急電話為由搪塞，始終拒絕付款。

Kim隨即打911報警，男子見狀立即變得十分激動，把Kim的母親推倒在地，並說出帶有種族主義言論，包括「滾出我視線」（Get out of my face）、「亞洲人都帶新冠病毒，我不希望被傳染，走開」（You Asians have the coronavirus. I don't want it from you guys. Get away），其後逃離現場。

美國商會捐2.5億美元 支援亞裔社群 【下一頁】

Kim事後表示，目睹媽媽被推倒在地感到非常害怕。幸好Kim的母親並無大礙，只是手臂些少擦傷，無需入院治療。Kim強調自己與母親沒有與任何人結怨，在當地經營餐廳只為生活及養活子女。當地警方正循仇恨犯罪方向調查，目前尋找一名20至30歲、棕色頭髮及鬍鬚的白人男子。

責任編輯：郭麗明

相關文章

馮德萊恩重提「無位坐」 指控性別歧視是問題根源
2021/04/27
馮德萊恩重提「無位坐」 指控性別歧視是問題根源
【亞裔歧視】黑人狂踩紐約華裔失業男 終落網被控謀殺
2021/04/28
【亞裔歧視】黑人狂踩紐約華裔失業男 終落網被控謀殺
【亞裔歧視】美國首季案件急增169% 紐約升223%稱冠
2021/04/29
【亞裔歧視】美國首季案件急增169% 紐約升223%稱冠
【亞裔歧視】美國商會捐2.5億美元 支援亞裔社群
2021/05/05
【亞裔歧視】美國商會捐2.5億美元 支援亞裔社群
【亞裔歧視】紐約亞裔女遭人持錘狠扑頭 只因拒除口罩
2021/05/05
【亞裔歧視】紐約亞裔女遭人持錘狠扑頭 只因拒除口罩

你可能感興趣

馮德萊恩重提「無位坐」 指控性別歧視是問題根源
13:06 2021/04/27
馮德萊恩重提「無位坐」 指控性別歧視是問題根源
【亞裔歧視】黑人狂踩紐約華裔失業男 終落網被控謀殺
12:29 2021/04/28
【亞裔歧視】黑人狂踩紐約華裔失業男 終落網被控謀殺
【亞裔歧視】美國首季案件急增169% 紐約升223%稱冠
15:22 2021/04/29
【亞裔歧視】美國首季案件急增169% 紐約升223%稱冠
歧視 種族主義 網絡熱話 美國 弗吉尼亞

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日 時間08:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月10日 時間08:00）
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬