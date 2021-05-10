【亞裔歧視】美國白人男子食霸王餐 侮辱亞裔老闆兼傷人

美國種族主義問題近來備受關注，特別是針對歧視亞裔的情況愈趨嚴重。美國弗吉尼亞州阿靈頓有白人男子於上周二（4日）用膳後未有付款，亞裔燒烤餐廳老闆嘗試攔截，要求付款後不果，反而遭暴力推倒，並以帶有種族主義言語侮辱。警方正循仇恨犯罪方向調查，並希望能盡快緝捕涉事白人男子歸案。

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燒烤餐廳的亞裔老闆Henry Kim及其母親表示，一名白人男子於餐廳享用價值70美元（約544港元）的食物後，未有付款便直接離開餐廳。兩母子追出餐廳嘗試攔截男子，並要求對方付款，但男子以正在撥打緊急電話為由搪塞，始終拒絕付款。

Kim隨即打911報警，男子見狀立即變得十分激動，把Kim的母親推倒在地，並說出帶有種族主義言論，包括「滾出我視線」（Get out of my face）、「亞洲人都帶新冠病毒，我不希望被傳染，走開」（You Asians have the coronavirus. I don't want it from you guys. Get away），其後逃離現場。

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Kim事後表示，目睹媽媽被推倒在地感到非常害怕。幸好Kim的母親並無大礙，只是手臂些少擦傷，無需入院治療。Kim強調自己與母親沒有與任何人結怨，在當地經營餐廳只為生活及養活子女。當地警方正循仇恨犯罪方向調查，目前尋找一名20至30歲、棕色頭髮及鬍鬚的白人男子。

責任編輯：郭麗明