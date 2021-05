【亞裔歧視】美國白人男子食霸王餐 侮辱亞裔老闆兼傷人

美國種族主義問題近來備受關注,特別是針對歧視亞裔的情況愈趨嚴重。美國弗吉尼亞州阿靈頓有白人男子於上周二(4日)用膳後未有付款,亞裔燒烤餐廳老闆嘗試攔截,要求付款後不果,反而遭暴力推倒,並以帶有種族主義言語侮辱。警方正循仇恨犯罪方向調查,並希望能盡快緝捕涉事白人男子歸案。

燒烤餐廳的亞裔老闆Henry Kim及其母親表示,一名白人男子於餐廳享用價值70美元(約544港元)的食物後,未有付款便直接離開餐廳。兩母子追出餐廳嘗試攔截男子,並要求對方付款,但男子以正在撥打緊急電話為由搪塞,始終拒絕付款。

Kim隨即打911報警,男子見狀立即變得十分激動,把Kim的母親推倒在地,並說出帶有種族主義言論,包括「滾出我視線」(Get out of my face)、「亞洲人都帶新冠病毒,我不希望被傳染,走開」(You Asians have the coronavirus. I don't want it from you guys. Get away),其後逃離現場。

Kim事後表示,目睹媽媽被推倒在地感到非常害怕。幸好Kim的母親並無大礙,只是手臂些少擦傷,無需入院治療。Kim強調自己與母親沒有與任何人結怨,在當地經營餐廳只為生活及養活子女。當地警方正循仇恨犯罪方向調查,目前尋找一名20至30歲、棕色頭髮及鬍鬚的白人男子。

責任編輯:郭麗明