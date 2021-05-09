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蘇獨派選舉告捷 北愛統派蠢蠢欲動

環球社會熱點 20:13 2021/05/09

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英國地方選舉結果塵埃落定，備受關注的蘇格蘭議會最終由支持獨立的黨派佔多數，大有機會再次推動獨立公投。支持與北愛爾蘭統一的愛爾蘭新芬黨表示，會密切關注蘇格蘭的發展，認為北愛爾蘭未來一定會有統一公投。同時北愛厄爾斯特統一黨黨魁辭職，聯合派勢力再度削弱。

【英國選舉】蘇格蘭民族黨奪多數 勢推二次獨立公投 【下一頁】

愛爾蘭新芬黨領袖麥當勞（Mary Lou McDonald）指蘇格蘭獨立派的勝利非常重要，認為此事反映全英乃至愛爾蘭的政治權力正面臨重大改變。麥當勞相信蘇格蘭若最終成功獨立，勢必改寫英國憲法，屆時影響力將會延申至愛爾蘭。所以，麥當勞認為北愛爾蘭未來10年內一定會有統一公投，讓民眾決定是否與愛爾蘭統一，促請愛爾蘭現今開始做好準備，。

北愛爾蘭保皇派政黨之一厄爾斯特統一黨（Ulster Unionist party）宣布，黨魁艾肯（Steve Aiken）決定辭職，連同早前北愛民主統一黨（Democratic Unionist party）的黨魁范愛玲（Arlene Foster）被迫落台，北愛聯合派瞬間失去兩大主力，隨時讓獨立派在來年選舉有機可乘。

馬克龍批英美限疫苗出口 呼籲取消限制增產量 【下一頁】

2016年英國脫歐公投中，多數北愛爾蘭人支持留歐，但最終脫歐派勝利，間接令愛爾蘭統一派聲勢增強。然而，根據最近民調，現時假如舉行統一公投，結果會是支持留在英國的人數更多。外媒指隨北愛爾蘭統一派天主教徒生育率上升，情況可能往後會逆轉。

責任編輯：吳漢培

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