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【旅遊回暖】疫下入住率高達８成、跑贏同業　華懋CEO：看好旅遊業今年漸復甦

商業 19:46 2021/05/09

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集團整體的入住率已回升至7成至8成左右

新冠肺炎疫情使香港失去旅客，酒店業頓失主要客源。如心酒店集團看準本地市場的商機，去年初已迅速推出長住計劃及酒店渡假（Staycation）等方案，使去年入住率仍可跑贏同業。同時，集團又趁疫市擴充，目標踏足中國及東南亞市場。

【酒店自救】洲際酒店：訂房需求回升　大中華區可租客房平均收入急漲3倍

華懋集團行政總裁蔡宏興接受本報訪問時透露，去年疫情爆發初期，旗下7間酒店及公寓的入住率一度跌至10至20%。因預計疫情不會在短時間內退卻，如心酒店集團因而加強回應本地市場需求。集團在去年2月已推出長住及Staycation計劃，令入住率逐步回升。至去年第四季及今年首季，集團整體的入住率已回升至7成至8成左右；部分較小規模的酒店，甚至高達9成及收支平衡。

盼旅遊業今年始復甦　料商務旅客減

香港、新加坡的旅遊氣泡預計本月內開始推行，加上時有討論的「疫苗氣泡」，如心酒店集團寄望旅遊業今年內可開始復甦，但蔡宏興坦言復甦期需時1至2年。他認為旅遊業重啟初期，主力可能是休閒客戶，而商務旅客或會減少。一方面因疫情下企業更習慣利用視像會議工具，另一方面企業預算削減，變相酒店的角色亦需轉變。「屆時酒店服務不再只是提供一間房，而是需配合社交活動、商務會議。」故他預計未來展覽業仍有一定需求，「又有一些企業只需要舉行中小型的活動，不需要用上會展般的規模」，故荃灣西如心酒店的宴會廳近期亦重新裝修，配合未來MICE產業的需求。

如心酒店集團今年重塑品牌後，計劃拓展至中國及東南亞市場。

如心酒店集團今年重塑品牌後，計劃拓展至中國及東南亞市場。不過受疫情所限，集團目前未有非常清晰的藍圖。暫時集團計劃進駐內地傳統大城市，中長線則繼續是看好沿海、同時往西部城市發展。雖然傳統的一、二線城市已有大量酒店，競爭激烈，但蔡認為香港酒店的服務質素一直優勝於其他市場，優勢不俗。

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記者：葉泳珊

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