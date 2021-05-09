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日本單日確診數超7,000 15縣破紀錄新高

環球社會熱點 19:59 2021/05/09

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日本即將舉行東京奧運，但當地新冠肺炎疫情仍未遏止，日本政府已宣布延長緊急事態宣言，但個別地區確診數仍然屢創新高。當地47個縣中，15個縣的確診數字在上周六（8日）創紀錄新高，其中北海道單日新增506宗新冠肺炎案例，亦是當地確診首次突破500宗。

日本延長緊急狀態到5月底 擴大至6個縣 【下一頁】

日本NHK報道指，日本上周六總確診數字突破7,000宗，創自1月份以來新高的同時，有15個縣的單日感染案例亦破紀錄。至於北海道周日（9日）新增506宗新冠肺炎確診，連續兩日創新高的同時，更首次突破500宗。北海道第一大城市、受「防止蔓延等重點措施」限制的札幌市，單日新增327例確診案例，首次新增逾300宗，亦連續兩天創當地新高。

北海道知事鈴木直道指，將會盡量遏止新冠肺炎疫情於札幌蔓延，同時亦勒令北海道地區的食肆及酒吧禁止提供酒精飲料，減少民眾社交活動。

兩日內逾22萬人響應聯署 支持停辦奧運 【下一頁】

此外，東京即使早已被納入緊急事態宣言，但當地疫情仍未見平息。東京於上周六錄得1,121宗新冠肺炎確診，創當地逾3個月以來新高，周日亦錄得1,032宗確診，連續兩日突破千宗感染。

日本首相菅義偉上周五（7日）宣布，延長並擴大緊急事態宣言。將東京都、大阪府、兵庫縣和京都府發布的緊急狀態，從5月11日延長至31日，並把愛知及福岡縣納入其中，但當地疫情卻持續惡化。

責任編輯：郭麗明

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