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【大灣區】工行內地推「灣區服務通」 　一文看清內銀布局

股市 19:24 2021/05/09

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人民銀行、中銀保監及中證監日前聯合發布「跨境理財通」業務試點實施細則。

人行、中銀保監及中證監日前聯合發布「跨境理財通」業務試點實施細則，內媒有報道指，大灣區內各大銀行已就跨境理財通業務做好準備﹕

工行 （01398）

工行深圳分行表示，經過前兩年籌備，該行已完成跨境理財通的系統搭建、產品設計、投資者保護、風險防控等業務開辦準備。

工行指，該行客戶比較關注跨境理財通的具體產品。工行目前已向個人和企業客戶推出「灣區服務通」、「灣區賬戶通」等產品服務。未來該行亦會持續跟進港澳金融管理部門頒布的細則。

農行 （01288）

農行深圳分行則向內媒透露，經過前期籌備，該行已完成系統搭建等準備工作，預計在跨境理財通業務開始實施後，客戶可通過櫃台和電子渠道購買或贖回跨境理財產品。

中行 （03988）

中行深圳分行則指，該行將為大灣區客戶推出跨境理財通專屬方案。該行目前正研究相關業務規則，推進系統功能及流程設計等工作，預計在條件成熟後，將第一時間推出跨境理財通的具體產品和配套服務。

該行亦指，自2019年起，港澳見證開立內地II類、III類個人人民幣賬戶業務試點已相繼落地，而「北向通」投資者將可支持I類、II類個人人民幣銀行結算賬戶，這將為理財通投資者提供更多開立賬戶的方式。

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編輯﹕賴奕羚

港股 銀行 中國銀行（03988） 農業銀行（滬：601288） 農業銀行（01288） 大灣區 產品 財富及資產管理 工商銀行（滬：601398） 工商銀行（01398）

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