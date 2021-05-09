【人民幣定期存款】大行3個月人幣定存息2.3厘 業界為跨境理財通先備戰

▲ 渣打重新催谷3個月人民幣年息2.3厘，且以有機會贏利物浦球衣作招徠。

大小銀行繼續搶吸人民幣定期存款，渣打最新重推3個月人幣定存享2.3厘年息，在發鈔行中頓變最高息。專家預計，大行也搶存，料業界續為跨境理財通先備戰，相信中小行也跟加。若計及中小業界及虛擬銀行，目前的3個月高息王是招商永隆的2.55厘年息，渣打的2.3厘年息亦打入5甲。而渣打的人幣定存特惠息入場費為3萬元人民幣新資金，且須指定電子渠道開立，如以SC Mobile或網上理財開立；若非新錢，現有資金相同起存額也有1.55厘年息。此外，這發鈔行亦保持原有3個月人幣定存的1.5厘年息，門檻為等值10萬港元，這存息跟中銀香港（02388）及滙豐（HSBC）相同。

業界齊加人幣定存息率，最新3個月人幣定存息率，可按下圖了解

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順帶一提，渣打為上述指定電子渠道敍造定期存款提供額外着數，斥5萬港元參與定存，可參加抽獎，有機會贏取2021利物浦球星簽名的球衣。

而追息族最關注人民幣後向，花旗銀行投資策略及財富策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，美國開始評估中美首階段投貿易協議，市場一般相信人民幣滙價保持高企，以免被指藉貶值而增競爭力。而黃栢寧相信，今年餘下時間人民幣滙價仍有上升壓力，主因有3，包括：（1）中美息差或不會明顯收窄；（2）預期今年仍會有大量資本流入內地，主要由於環球投資者過去對人民幣資產配置偏低，繼續需要建立人民幣資產組合；（3）中國經常帳及資本帳仍然有「雙盈餘」，都支持人民幣。黃栢寧補充，美元兌人民幣未來3個月預測為6.45，6至12個月預測為6.35，長線預測為5.6。

1年人幣定存最高息2.7厘【下一頁】

內地新近公布進出口數據勝預期，刺激上周五（5月7日）在岸價在亞洲時段收報6.4308，離岸價在夜盤更一度突破6.42，原因是美國就業數據遠遜預測，加息逼切性驟減，美元應聲下跌，非美貨幣伺機反撲。南洋商業銀行首席經濟學家卓亮對媒體說，料人民幣於第2季約在6.45水平，下半年或高見6.4。

此外，全球聚焦本周三（5月12日）美國公布4月通脹數據，或剌激美債再抽升。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪