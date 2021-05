【公共年金】港大教授劉修謙﹕計劃參與率仍然偏低 　可考慮引入新加坡遞增制解決通漲

▲ 劉修謙認為,港府未來或有需要在公共年金計劃考慮引入遞增制度。

香港年金計劃(公共年金)在2018年推出,截至去年12月底,計劃總共售出10,216份保單,保費總額為69.5億元。港大經管學院經濟學教授劉修謙教授認為,對比起現時長者人口數字,目前計劃參與率仍然偏低。

現時本港亦有私人年金產品,不過劉修謙認為,本港未來人口結構將歷重大變化,老年人口增加,平均預期壽命上升,加重對社會保障體系負擔,從社會保障角度看,公共年金為政府平衡長壽風險的機制之一,因此認為計劃有需要繼續。

他解釋,香港公共年金是終身年金,而私人年金年期多數長至99歲,政府引入終身年金產品與私人年金未必有直接衝突,反為互補關係。

不過劉修謙認為,在技術層面上,有別於新加坡,本港公共年金計劃為定額分派,但新加坡除提供三種合約供市民選擇外,當中的遞增計劃亦會考慮到通漲風險,他認為港府未來或有需要考慮引入遞增制度。

針對香港經濟問題,港大經管學院與香港經濟及商業策略研究所將於5月14日舉行「香港經濟前景展望」研討會 (Conference on the Future of Hong Kong Economy),以探討香港本地經濟的未來發展。

編輯﹕賴奕羚