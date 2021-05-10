【公共年金】港大教授劉修謙﹕計劃參與率仍然偏低 　可考慮引入新加坡遞增制解決通漲

▲ 劉修謙認為，港府未來或有需要在公共年金計劃考慮引入遞增制度。

香港年金計劃（公共年金）在2018年推出，截至去年12月底，計劃總共售出10,216份保單，保費總額為69.5億元。港大經管學院經濟學教授劉修謙教授認為，對比起現時長者人口數字，目前計劃參與率仍然偏低。

現時本港亦有私人年金產品，不過劉修謙認為，本港未來人口結構將歷重大變化，老年人口增加，平均預期壽命上升，加重對社會保障體系負擔，從社會保障角度看，公共年金為政府平衡長壽風險的機制之一，因此認為計劃有需要繼續。

他解釋，香港公共年金是終身年金，而私人年金年期多數長至99歲，政府引入終身年金產品與私人年金未必有直接衝突，反為互補關係。

不過劉修謙認為，在技術層面上，有別於新加坡，本港公共年金計劃為定額分派，但新加坡除提供三種合約供市民選擇外，當中的遞增計劃亦會考慮到通漲風險，他認為港府未來或有需要考慮引入遞增制度。

針對香港經濟問題，港大經管學院與香港經濟及商業策略研究所將於5月14日舉行「香港經濟前景展望」研討會 (Conference on the Future of Hong Kong Economy)，以探討香港本地經濟的未來發展。

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編輯﹕賴奕羚