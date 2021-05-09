【英鎊滙價】花旗短線看好英鎊 料鎊滙3個月內上試1.42

▲ 多位名家料英鎊盒線走勢波動

蘇格蘭於上周四（5月6日）舉行議會選舉，結果陸續揭曉，外電今天（9日）指，民族黨以大熱勝出，獨派黨魁揚言疫後擬策動公投獨立。縱使市場普遍預期成功脱英機會不大，但相信二次公投醞釀期間，仍累英鎊滙價較波動。綜合多位名家對鎊滙的最新預測，以大新（02356）經濟師溫嘉煒較進取，料今年內鎊滙兑美元高見1.44。美資大行花旗卻較保守，料英鎊於6個月內或下試1.36低位，但3個月內有機會挑戰1.42高位。至於今年底目標價，以中信銀行（國際）經濟師李業勤博士最樂觀，料為1.38。

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此外，英倫銀行亦於上周四議息後縮減買債規模，但花旗銀行投資銀行及財富策劃部主管黃栢寧翌日回應本報查詢指，仍預期英倫銀行或維持額外的寬鬆措施，料2024年之前不會加息，或會限制英鎊表現。

黃栢寧補充，英鎊兌美元未來3個月預測為1.42，6至12個月預測為1.36，長線預測為1.37。

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另方面，亦有專家對英鎊較保守，上商研究部主管林俊泓預期，鎊滙年內高低區間介乎1.34至1.41。而信銀李業勤博士料，英鎊在1.35有支持，上望1.43遇阻力，年尾目標1.38。大新溫嘉煒則料，今年鎊滙高低位在1.35到1.44之間。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪