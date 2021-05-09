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馬克龍批英美限疫苗出口 呼籲取消限制增產量

環球社會熱點 18:09 2021/05/09

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美國早前公開支持豁免新冠疫苗專利限制，以解決全球疫苗短缺及分配不均問題。法國總統馬克龍對此並不認同，表明增加出口及產量才是解決方案，更向美國公開喊話，要求美國取消疫苗出口限制。另外，美國正尋求方法，確定豁免疫苗專利限制可以幫助貧困國家，而不會幫助中國發展生物科技。

歐盟拓新冠藥物防綫 精選數款加大投資冀10月量產 【下一頁】

印度總理莫迪（Narendra Modi）上周六（8日）舉行視象會議，遊說歐盟領袖支持豁免新冠疫苗專利限制。與會者之一的馬克龍（Emmanuel Macron）表示，只有產量提升才能解決貧困國家的新冠疫苗短缺問題。

馬克龍更點名美國，促請華府停止疫苗及疫苗原材料的出口限制，以提升全球疫苗產能。馬克龍亦指英國有限制疫苗出口，雖然英國政府矢口否認，但數據顯示英國疫苗出口量基本為零。

紐約新招谷旅遊 免費新冠疫苗贈旅客 【下一頁】

美國官員及不少公司憂慮，支持豁免新冠疫苗專利限制使中國可在生物製藥研究方面「搭順風車」，加速發展並削減美國優勢。美國政府人員則指，支持豁免疫苗專利限制是希望拯救更多生命，華府會研究方案，避免在目標達成前中國及俄羅斯從中獲利。

責任編輯：吳漢培

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