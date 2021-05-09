  • 29°C
香港時間 : 2021509日 (日) 19:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

母親節要改名？ 美國媽媽級黑人議員自稱「生育人」

環球社會熱點 18:52 2021/05/09

分享：

每年5月第二個周日是母親節，作為子女都會在這天為母親慶祝，以答謝她作出的貢獻。不過，力倡性別平等的美國卻因為母親一字竟引發爭議。有民主黨非裔國會議員在發言時以「生育人」稱呼女性，事件引起激烈迴響，更遭共和黨人及部分知名人士批評，是否降低女性身份，甚至連母親節亦要改名。

Bill Gates老婆早想宣布離婚 租定小島避風頭 【下一頁】

密蘇里州民主黨非裔國會議員布殊（Cori Bush）於國會聽證會，就少數族裔孕婦死亡率高一事發表意見，指她在懷孕初期曾遭醫生忽視其痛苦，最終兩名子女均在早產情況下出生。布殊在發言時以「生育人」（birthing people）取代「女性」一字，表示她作為單親母親、護士、社運人士、女議員、會承諾竭盡所能保護黑人媽媽、黑人嬰兒、黑人生育人，以及拯救生命。

布殊上周四（6日）於Twitter再次重申其說法，再次引用「生育人」取代女性，表示每天都有黑人生育人及其嬰兒，因為醫生無視他們的痛楚而痛苦死去，亦從沒有人聆聽及相信黑人的感受，故此她挺身而出在國會作證。

事件引起社會熱烈討論，不少共和黨人士指摘布殊抹去女性稱呼，企圖降低女性地位。南卡羅來納州共和黨議員梅斯（Nancy Mace）於Twitter發文質問布殊，「生育人」是否稱呼女性或母親，表示激進左翼正剥奪只有女性才可以做的事情。

紐約新招谷旅遊 免費新冠疫苗贈旅客 【下一頁】

此外，前特朗普（Donald Trump）顧問科爾特斯（Steve Cortes）亦指，周日（9日）不再是「母親節」，而且「生育人日」（Birthing Peoples’ Day）。霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）嘲諷布殊言辭去人性化，在出席聽證會期間陳述事實的同時，卻把種族扯上關係，甚至為母親改新名字。

布殊其後再就她的言論作解釋，表示一連串凡語言暴力反映種族主義及仇外心理充斥美國。她指責共和黨針對她於國會提及與性別有關的用字，相比起懷孕時的痛苦更難受。

責任編輯：郭麗明

相關文章

英國外遊安全名單公布 新加坡等12地上榜
2021/05/08
英國外遊安全名單公布 新加坡等12地上榜
【印度疫情】確診連續3日破40萬 再多3地封城
2021/05/08
【印度疫情】確診連續3日破40萬 再多3地封城
【英國選舉】蘇格蘭民族黨奪多數 勢推二次獨立公投
今日
【英國選舉】蘇格蘭民族黨奪多數 勢推二次獨立公投
美國最大油管公司暫停運作 被勒索軟件癱瘓電腦系統
今日
美國最大油管公司暫停運作 被勒索軟件癱瘓電腦系統
【印度疫情】連4日破40萬確診 全國近半邦自行封城
今日
【印度疫情】連4日破40萬確診 全國近半邦自行封城

你可能感興趣

英國外遊安全名單公布 新加坡等12地上榜
13:56 2021/05/08
英國外遊安全名單公布 新加坡等12地上榜
【印度疫情】確診連續3日破40萬 再多3地封城
14:51 2021/05/08
【印度疫情】確診連續3日破40萬 再多3地封城
【英國選舉】蘇格蘭民族黨奪多數 勢推二次獨立公投
今日 17:08
【英國選舉】蘇格蘭民族黨奪多數 勢推二次獨立公投
種族主義 網絡熱話 懷孕 母親節 美國共和黨 美國民主黨 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間19:00）

下一篇文章

馬克龍批英美限疫苗出口 呼籲取消限制增產量
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間18:00）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？