母親節要改名？ 美國媽媽級黑人議員自稱「生育人」

每年5月第二個周日是母親節，作為子女都會在這天為母親慶祝，以答謝她作出的貢獻。不過，力倡性別平等的美國卻因為母親一字竟引發爭議。有民主黨非裔國會議員在發言時以「生育人」稱呼女性，事件引起激烈迴響，更遭共和黨人及部分知名人士批評，是否降低女性身份，甚至連母親節亦要改名。

Bill Gates老婆早想宣布離婚 租定小島避風頭 【下一頁】

密蘇里州民主黨非裔國會議員布殊（Cori Bush）於國會聽證會，就少數族裔孕婦死亡率高一事發表意見，指她在懷孕初期曾遭醫生忽視其痛苦，最終兩名子女均在早產情況下出生。布殊在發言時以「生育人」（birthing people）取代「女性」一字，表示她作為單親母親、護士、社運人士、女議員、會承諾竭盡所能保護黑人媽媽、黑人嬰兒、黑人生育人，以及拯救生命。

布殊上周四（6日）於Twitter再次重申其說法，再次引用「生育人」取代女性，表示每天都有黑人生育人及其嬰兒，因為醫生無視他們的痛楚而痛苦死去，亦從沒有人聆聽及相信黑人的感受，故此她挺身而出在國會作證。

事件引起社會熱烈討論，不少共和黨人士指摘布殊抹去女性稱呼，企圖降低女性地位。南卡羅來納州共和黨議員梅斯（Nancy Mace）於Twitter發文質問布殊，「生育人」是否稱呼女性或母親，表示激進左翼正剥奪只有女性才可以做的事情。

紐約新招谷旅遊 免費新冠疫苗贈旅客 【下一頁】

此外，前特朗普（Donald Trump）顧問科爾特斯（Steve Cortes）亦指，周日（9日）不再是「母親節」，而且「生育人日」（Birthing Peoples’ Day）。霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）嘲諷布殊言辭去人性化，在出席聽證會期間陳述事實的同時，卻把種族扯上關係，甚至為母親改新名字。

布殊其後再就她的言論作解釋，表示一連串凡語言暴力反映種族主義及仇外心理充斥美國。她指責共和黨針對她於國會提及與性別有關的用字，相比起懷孕時的痛苦更難受。

責任編輯：郭麗明