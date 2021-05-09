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【私隱危機】用戶閱覽興趣可推斷健康狀況　調查：Facebook助藥廠尋病人

科技 18:03 2021/05/09

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瞄準特定用戶推廣藥物 調查：Facebook間接以健康資訊牟利

Facebook及旗下應用一直處於網絡用戶私隱爭議的中心，一項公民媒體調查發現，Facebook可將用戶對健康議題關注興趣的訊息數據，轉化為個性化廣告，予藥廠推廣旗下藥物產品。Facebook回應報道時指出，Facebook不會向廣告商告知用戶的病史，只會基於用戶在Facebook的活動，將用戶歸類為不同興趣類別。

【網絡安全】企業加快偵測內部網絡威脅　警覺性提高

【網絡安全】Google宣布　將強制用戶啟動帳號雙重驗證

Facebook回應：不會透露病歷資訊

據非牟利科技數據新聞媒體The Markup的報道發現，Facebook雖然不會向廣告商明確提供用戶識別健康狀況的資訊，但透過分析用戶對特定疾病及相關健康資訊感關注的行為，已足可助藥廠進行針對性的藥物網上廣告。該報道列出一些例子，指出大藥廠會鎖定與旗下藥物相關的興趣組群顯示廣告，例如會對關注抑鬱症與躁鬱症支持聯盟、全國精神疾病聯盟這些機構的用戶，顯示一款抗精神病藥物的廣告。

該報道續指出，Facebook可能沒有做出任何違法行為，但調查發現Facebook收集的數據比許多人意識到的要多，而且使用數據的方式並不明顯。而且Facebook亦從這些與用戶健康狀況相關的數據中賺錢。調查的全文可於此網址閱覽

責任編輯： 周俊霖

 

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