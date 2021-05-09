【北水基金】小米私募基金新成立 小米創辦人雷軍任受益人

▲ 內地媒體報道，小米私募股權基金管理公司於上周五（5月7日）成立，由小米科技100%控股。

內地媒體報道，小米私募股權基金管理公司於上周五（5月7日）成立，由小米科技100%控股，註冊資本為1億元(人民幣，下同)，經營範圍包括私募基金及創投基金投資管理等，最終受益人是小米（01810）創辨人雷軍。此外，中金公司統計，現時約有1309隻公募基金可投資港股，涉及總規模約5200億元。另方面，4月份48隻新公募基金成立（若包括不同單位的基金在內，市料合共有110隻），總吸金約912.8億元，只較中信證券早前預期的1000億元略少。而現正至少有22隻新產品排隊進場，業界預期已解凍的新成立產品又將湧現，爭相鬥快吸水。

北水醫藥主題基金，首季總額破兩千億【下一頁】

另一邊廂，焦點產品莫過於再有恒生科技指數ETF亮綠燈，令已曝光者增至7隻。聲稱為首隻上交所滬港互掛的恒生科指ETF、華泰柏瑞南方東英恒生科技指數ETF剛獲批，令本港新經濟股有望快將迎來新活水。

而內媒於上周已指，包括華夏恒生科技指數ETF等，首批追蹤上述指數的6隻新產品，剛於上周四（5月6日）獲批，而易方達、大成、華安、博時及嘉實等同類基金也過關，齊標榜為布局港股新經濟核心資產提供利器。

不過，恒生科指不幸應驗五窮月魔咒，上周累挫逾4%，更跌穿8000大關，市場關注以上7隻同質產品，若一窩鋒互撼出台，會否攤薄吸資效應。

港股通公募基金排隊搶閘推出【下一頁】

另外，官媒引述美國投資公司協會（ICI）的最新年報指，內地開放式公募基金的排名在全球躍升，2020年的總額為2.81萬億美元，去年晉級全球5大；若以亞太區計，更首次排名第一，超越澳洲及日本。神州基金崛起逾廿年，參考自2016年至2020年的5年計，滬指跌近2%，但368隻主動權益基金卻翻倍，當中3隻更急升3倍，基金賺錢效應吸引新生代窩湧入市，炒股不如炒基金。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪