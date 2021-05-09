【母親節市道】花墟花店料銷情與去年相若　細扎或平價花束較暢銷

▲ 花墟​​​​​​​花店指，銷情與去年大致相若，銷情波幅介乎加或減１成，而今年以細扎或平價花束較為暢銷。(陳靜儀攝)

今日是母親節正日，旺角花墟人流擠擁。有市民指，適逢每年一度之節日故不會太手緊，不過考慮到疫情因素，晚餐則會選擇留家叫外賣或自己煮食。有花店就指，銷情與去年大致相若，銷情波幅介乎加或減１成，而今年以細扎或平價花束較為暢銷。

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市民周小姐花費了480元購買一扎花束予母親，她指適逢每年一度之節日，故不會計較價錢。由於家庭成員較多，考慮到外出用餐要分枱坐較麻煩，故會留在家中叫到會慶祝。

▲ 周小姐與老公到旺角花墟選購花束予母親。（陳靜儀攝）

黃先生則帶同小朋友來到買花送給母親、婆婆及嫲嫲，花費了500元購買了三扎花束，並留意到今年花束售價略為比去年便宜了一點。黃先生又指，今晚會全家人外出用餐，已預先在一間西餐廳訂座，料會消費約1000元。

▲ 黃先生帶同２位小朋友來到買花送給母親、婆婆及嫲嫲，花費了500元購買了三扎花束。（陳靜儀攝）

花店成本略漲約１成

花店「寶興鮮花」負責人何生表示，昨日（8日）門店人流擠擁，認為市民消費意慾與去年相若與。他透露，今年以細扎花束較為暢銷，「不少年青人及小朋友會選擇購買數支花朵，然後自己進行DIY」。其店沒有大幅減價，他估計今年生意可比去年略增超過１成。

▲ 「寶興鮮花」負責人何生表示，昨日（8日）門店人流擠擁，認為市民消費意慾與去年相若與。

「輝記鮮花批發」負責人梁先生則認為，今年母親節銷情比去年少約１成，主要是經濟疲弱，市民仍然較手緊。「以往人均消費400至500元，現在消費者大多只會選購100多元的花束」。他又坦言，今年的花朵來貨價、運輸等成本略為上漲約１成，故難以藉促銷策略作招徠，「只可以少少減價，貼著底價出售」。

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記者：蘇穎琪