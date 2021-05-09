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【司局長網誌】薛永恒：建議擴建數碼港 為本港初創帶來機遇

理財智慧 19:26 2021/05/09

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近年，香港政府大力投入在科技發展上，希望讓香港這個國際金融中心與科技結合，在國際舞台上大放異彩。創新及科技局局長薛永恒今(9日)發表網誌表示，由於目前參加「數碼港培育計劃」的初創企業數目越來越多，但礙於地方有限，每年最多只能招收約130間初創企業，因此建議擴建數碼港，為香港創造機遇，同時將帶來每年逾32億元的直接及間接利益，以及6100個就業機會。

【司局長網誌】陳茂波：結束連續6季收縮 今年首季增長7.8% 【下一頁

薛永恒建議，數碼港可以利用海濱公園西北面一塊約1.6公頃的用地興建「數碼港第五期」，落成後大樓10層高，可提供約66,000平方米的總樓面面積，其中辦公室及共用工作間佔36,000平方米，辦公室預計可容納100間科技公司，而共用工作間則可容納750間初創及培育公司。他又表示，預料大樓落成後，辦公室及共用工作間的總樓面面積將增加約30%。同時亦設有數據服務平台、多功能會議廳及配套設施、以及讓初創展示產品的智慧生活示範廳和體驗館。

【周末好去處】天際100聯乘SmarTone 推出「SmarTone 5G 科技館門票優惠」 SmarTone客戶更享有免費門票 【下一頁

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薛永恒又指，擴建計劃會一併優化海濱公園。海濱公園日後將佔地4.8公頃，相等於四分一個維多利亞公園，當中會有海濱長廊、加設可供寵物使用的設施及服務、5G連接網絡的智慧設施，並會重新鋪設草皮等。

 

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責任編輯：羅浩濂

香港 金融 創新及科技局 5G 薛永恒

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