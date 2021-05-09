【印度疫情】連4日破40萬確診 全國近半邦自行封城

印度第二波新冠疫情持續至今仍未見緩和，最新單日確診人數再次突破40萬，連續4日有超過40萬以上感染個案，死亡數字亦高企，逾4,000人死亡。不少地方政府已經落實封城，希望阻止疫情擴散，但聯邦政府始終未肯全國封城。

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印度衛生部周日（9日）公布，單日新增403,738人確診，累計超過2,230萬。新增死亡人數為4,092人，累計242,362人死亡。華盛頓大學健康指標和評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）更估計，8月時印度的新冠肺炎死亡人數將會超過100萬。

繼北部及西部後，印度南部亦開始出現確診數字急升。多個邦政府為抑止疫情，紛紛自行決定全面封城，全國大約一半邦已採取相關措施。眾多國際汽車公司設置生產線的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）決定，周一（10日）起全面封城。國際科技公司聚集的南部卡纳塔卡邦（Karnataka）上周五（7日）亦決定延長封城。

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不過，印度政府始終未肯如去年第一波新冠疫情時般實行全國封城，總理莫迪（Narendra Modi）因此飽受批評及壓力。 醫療學術期刊《刺針》（Lancet）更批評，莫迪針對新一波疫情的防疫政策是「不可寬恕」（inexcusable），促請印度需要重新擬定防疫措施。

責任編輯：吳漢培