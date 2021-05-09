美國最大油管公司暫停運作 被勒索軟件癱瘓電腦系統

美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline上周五（7日）遭黑客攻擊，需要全面關閉網絡，影響美國東部海岸接近一半的燃油供應。據美國政府官員等消息人士指，相信黑客來自東歐犯罪集團DarkSide。公司已聘請第3方網絡安全公司調查，並已通知聯邦政府。

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Colonial Pipeline發表聲明指，電腦系統遭黑客政撃，需要暫停所有燃油管道運作，以防發生意外。公司隨後確認，事件涉及勒索軟件。公司已聘請第3方網絡安全公司協助調查，同時通報聯邦政府及執法部門。

白官亦對此發表聲明，表示總統拜登（Joe Biden）已聽取事件簡報，聯邦政府正努力評估影響，盡力協助Colonial Pipeline恢復運作，避免燃料供應中斷。美國能源部發言人表示，正與Colonial Pipeline﹑州政府﹑能源行業人士及多個政府部門合作，支援Colonial Pipeline維持服務，並監察能源供應是否有受影響。

據政府官員指，相信黑客為東歐犯罪集團DarkSide。DarkSide過往亦曾針對巴西兩家國營電力公司進行類似的網絡攻擊，使電力供應受影響。有專家表示，勒索軟件攻擊工業公司的事件比想像中更頻繁發生，但相關消息甚少獲得報道。

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Colonial Pipeline屬美國最大的燃油管道公司，設有長達5,500英里的管道，將燃料從墨西哥灣沿岸運送至美國東南部，更佔東部海岸燃料45%供應，服務5,000萬民眾，包括美國軍方。

責任編輯：郭麗明