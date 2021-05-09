美國最大輸油管被黑客攻擊 被迫關閉整個輸送系統

美國其中一間主要燃油管道公司上星期五(7日)遭黑客使用勒索軟件攻擊，為免造成進一步的影響，燃油管道公司已經關閉整個輸送系統。白宮表示，美國總統拜登已聽取簡報，正協助其公司防止供應中斷及恢復營運的事宜。

有傳Microsoft擱置Windows 10X系統 部分功能與Windows 10整合 【下一頁】

殖民管道公司表示，勒索軟件影響了部分資訊技術系統，但公司已將特定系統與網路斷線，暫停管道的運作，與此同時，公司正尋求解決辦法，恢復正常運作。

疫情嚴峻 Amazon印度加拿大Prime Day延期 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

被攻擊的燃油管道公司是由殖民管道公司(Colonial Pipeline)所經營，公司擁有總長8850公里的管道，其運輸管道系統自德州到新澤西州，每日負責輸送250萬桶汽油、柴油、航空燃油和其它產品。在美國東海岸，有近一半的燃油都是通過這間公司作輸送，同時供多個大型機場使用。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂