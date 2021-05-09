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美國最大輸油管被黑客攻擊 被迫關閉整個輸送系統

環球政經 16:19 2021/05/09

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美國其中一間主要燃油管道公司上星期五(7日)遭黑客使用勒索軟件攻擊，為免造成進一步的影響，燃油管道公司已經關閉整個輸送系統。白宮表示，美國總統拜登已聽取簡報，正協助其公司防止供應中斷及恢復營運的事宜。

有傳Microsoft擱置Windows 10X系統 部分功能與Windows 10整合 【下一頁

殖民管道公司表示，勒索軟件影響了部分資訊技術系統，但公司已將特定系統與網路斷線，暫停管道的運作，與此同時，公司正尋求解決辦法，恢復正常運作。

疫情嚴峻 Amazon印度加拿大Prime Day延期 【下一頁

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被攻擊的燃油管道公司是由殖民管道公司(Colonial Pipeline)所經營，公司擁有總長8850公里的管道，其運輸管道系統自德州到新澤西州，每日負責輸送250萬桶汽油、柴油、航空燃油和其它產品。在美國東海岸，有近一半的燃油都是通過這間公司作輸送，同時供多個大型機場使用。

 

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責任編輯：羅浩濂

柴油 白宮 黑客 美國 經濟

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