【英國選舉】蘇格蘭民族黨奪多數 勢推二次獨立公投

英國上周五（7日）舉行地方選舉，結果陸續出爐。最受關注的蘇格蘭議會投票中，民族黨聯合綠黨成功獲得過半數議席，組成支持蘇格蘭獨立的議會多數派，預計將推動第二次蘇格蘭獨立公投。倫敦市長選舉亦有結果，簡世德最終連任成功。

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上周六（8日）點票完成後，蘇格蘭民族黨取得64席，僅差一席成立多數黨。但聯同支持獨立的蘇格蘭綠黨的8席，民族黨已有足球議席再次推動獨立公投。民族黨黨主席施雅晴（Nicola Sturgeon）對結果感到興奮，表示當地選民用選票委託他們再次舉行獨立，若果英國政府阻止再次公投便是對不尊重民主。

早在結果出爐前，英國首相約翰遜（Boris Johnson）發出公開信，希望聯同北愛爾蘭﹑蘇格蘭及威爾士舉行峰會，共同處理新冠疫情下的英國復甦計劃，並特別向施雅晴強調，相信英國只有同心協力才能度過難關。外媒估計，英國政府打算藉此淡化局勢，遊說蘇格蘭停止推動獨立公投。

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倫敦市長選舉亦塵埃落定，簡世德（Sadiq Khan）力壓主要對手，保守黨候選人貝利（Shaun Bailey）成功連任。雖然簡世德在投票取得多數首位選票，但優勢不如選前民調預期，有消息人士指可能與倫敦的犯罪問題有關，導致優勢縮減。

責任編輯：吳漢培