  • 31°C
香港時間 : 2021509日 (日) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國選舉】蘇格蘭民族黨奪多數 勢推二次獨立公投

環球政治 15:09 2021/05/09

分享：

英國上周五（7日）舉行地方選舉，結果陸續出爐。最受關注的蘇格蘭議會投票中，民族黨聯合綠黨成功獲得過半數議席，組成支持蘇格蘭獨立的議會多數派，預計將推動第二次蘇格蘭獨立公投。倫敦市長選舉亦有結果，簡世德最終連任成功。

【英國選舉】簡世德料連任倫敦市長 蘇格蘭或變天 【下一頁】

上周六（8日）點票完成後，蘇格蘭民族黨取得64席，僅差一席成立多數黨。但聯同支持獨立的蘇格蘭綠黨的8席，民族黨已有足球議席再次推動獨立公投。民族黨黨主席施雅晴（Nicola Sturgeon）對結果感到興奮，表示當地選民用選票委託他們再次舉行獨立，若果英國政府阻止再次公投便是對不尊重民主。

早在結果出爐前，英國首相約翰遜（Boris Johnson）發出公開信，希望聯同北愛爾蘭﹑蘇格蘭及威爾士舉行峰會，共同處理新冠疫情下的英國復甦計劃，並特別向施雅晴強調，相信英國只有同心協力才能度過難關。外媒估計，英國政府打算藉此淡化局勢，遊說蘇格蘭停止推動獨立公投。

英國外遊安全名單公布 新加坡等12地上榜 【下一頁】

倫敦市長選舉亦塵埃落定，簡世德（Sadiq Khan）力壓主要對手，保守黨候選人貝利（Shaun Bailey）成功連任。雖然簡世德在投票取得多數首位選票，但優勢不如選前民調預期，有消息人士指可能與倫敦的犯罪問題有關，導致優勢縮減。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【英國選舉】深紅選區57年來首變天 保守黨贏開巷
2021/05/07
【英國選舉】深紅選區57年來首變天 保守黨贏開巷
卸任後請特勤局保護仔女 特朗普搵美國納稅人找數
2021/05/06
卸任後請特勤局保護仔女 特朗普搵美國納稅人找數
英國舉行地方選舉 民調指保守黨將奪歷史性勝利
2021/05/06
英國舉行地方選舉 民調指保守黨將奪歷史性勝利
內塔尼亞胡組閣失敗 以色列兩年或5次大選
2021/05/05
內塔尼亞胡組閣失敗 以色列兩年或5次大選
【印度疫情】莫迪地方選舉失利 選民不滿其抗疫不力
2021/05/03
【印度疫情】莫迪地方選舉失利 選民不滿其抗疫不力

你可能感興趣

【英國選舉】深紅選區57年來首變天 保守黨贏開巷
15:49 2021/05/07
【英國選舉】深紅選區57年來首變天 保守黨贏開巷
卸任後請特勤局保護仔女 特朗普搵美國納稅人找數
19:11 2021/05/06
卸任後請特勤局保護仔女 特朗普搵美國納稅人找數
英國舉行地方選舉 民調指保守黨將奪歷史性勝利
09:05 2021/05/06
英國舉行地方選舉 民調指保守黨將奪歷史性勝利
選舉 施雅晴 約翰遜 蘇格蘭 北愛爾蘭 倫敦 英國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月09日 時間15:00）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【旅遊氣泡】新加坡多9宗本土確診 有人打完兩劑都中招
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【英國王室】哈里威廉難破冰 因梅根一件事無做好？
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬
【印度疫情】富人逃難避疫 包機去英國索價過百萬