【狗狗幣】狗狗幣現急跌逾兩成 　Elon Musk上電視節目大談狗狗幣　

▲ 狗狗幣今日轉跌。

狗狗幣(Dogecoin)今中午突然急插兩成,據Coindesk數據,截至下午2時57分,狗狗幣現報0.538美元,24小時內跌幅達25.3%,總市值跌回695.6億美元。

有媒體報道指,狗狗幣價格之所以急跌,其中一個解釋是Elon Musk與他的母親Maye Musk出席電視節目綜藝節目《週六夜現場》(Saturday Night Live)時談論狗狗幣,兩人言論引來狗狗幣價格劇跌。

Elon Musk在節目中表示,認為狗狗幣代表著貨幣的未來,並指狗狗幣在未來的影響力將會席捲世界("going to take over the world"),而此趨勢將無法被停止。

不過,Elon Musk在被主持人問到狗狗幣是否為一場騙局時,曾承認它是騙局。("Yeah, it's a hustle,")

Greyscale創辦人擬做空狗狗幣

另外,全球加密貨幣信託基金Greyscale創辦人Barry Silbert 今早表示,是時候將狗狗幣換回比特幣。他透露自己已透過FTX的「DOGEBEAR2021」以3倍槓桿做空狗狗幣。他亦向網民打賭,如果狗狗幣在5月31日前升到1美元位置,將向狗狗幣社群選定的慈善機構捐款100萬美元。

編輯﹕賴奕羚