【狗狗幣】狗狗幣現急跌逾兩成 　Elon Musk上電視節目大談狗狗幣　

▲ 狗狗幣今日轉跌。

狗狗幣（Dogecoin）今中午突然急插兩成，據Coindesk數據，截至下午2時57分，狗狗幣現報0.538美元，24小時內跌幅達25.3%，總市值跌回695.6億美元。

有媒體報道指，狗狗幣價格之所以急跌，其中一個解釋是Elon Musk與他的母親Maye Musk出席電視節目綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）時談論狗狗幣，兩人言論引來狗狗幣價格劇跌。

Elon Musk在節目中表示，認為狗狗幣代表著貨幣的未來，並指狗狗幣在未來的影響力將會席捲世界（"going to take over the world"），而此趨勢將無法被停止。

不過，Elon Musk在被主持人問到狗狗幣是否為一場騙局時，曾承認它是騙局。（"Yeah, it's a hustle,"）

Greyscale創辦人擬做空狗狗幣

另外，全球加密貨幣信託基金Greyscale創辦人Barry Silbert 今早表示，是時候將狗狗幣換回比特幣。他透露自己已透過FTX的「DOGEBEAR2021」以3倍槓桿做空狗狗幣。他亦向網民打賭，如果狗狗幣在5月31日前升到1美元位置，將向狗狗幣社群選定的慈善機構捐款100萬美元。

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編輯﹕賴奕羚