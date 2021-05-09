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有傳Microsoft擱置Windows 10X系統 部分功能與Windows 10整合

環球政經 14:50 2021/05/09

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在2019年Microsoft舉行的記者會推出了三款新產品，分別是Surface Duo，Surface Neo以及Windows 10X。採用Android系統的Surface Duo已經推出，但Windows 10X以及Surface Neo卻遲遲也未公開，傳聞指Windows 10X的計劃已被Microsoft中止。

Tesla實現全自動駕駛技術 目標或出現變數 【下一頁

根據Petri報導，有消息人士指，Windows 10X系統的計劃又有所改變，Microsoft將不會在今年推出Windows 10X，甚至永遠都不會推出，目前公司已將資源轉移到Windows 10上，暫時擱置Windows 10X。消息人士又表示，Microsoft將會把部份Windows 10X 功能整合到Windows 10上以作替代方案。目前，Microsoft拒絕對 Windows 10X 的開發進度加以評論。

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Windows 10X 是一個較現代化而且為雙螢幕進行最佳化的輕量作業系統。但經試用後所得到的回饋顯示，大部份用戶雖然喜愛此新功能，但不希望要在另一個作業系統上才能使用，因此Microsoft才會有轉移到Windows 10的想法。

 

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責任編輯：羅浩濂

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