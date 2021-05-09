有傳Microsoft擱置Windows 10X系統 部分功能與Windows 10整合

在2019年 Microsoft舉行的 記者會推出了三款新產品，分別是Surface Duo，Surface Neo以及Windows 10X。採用Android系統的Surface Duo已經推出，但Windows 10X以及Surface Neo卻遲遲也未公開，傳聞指Windows 10X的計劃已被 Microsoft 中止。

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根據Petri報導，有消息人士指，Windows 10X 系統的計劃又有所改變， Microsoft 將不會在今年推出Windows 10X，甚至永遠都不會推出，目前公司已將資源轉移到Windows 10上，暫時擱置Windows 10X。 消息人士又表示， Microsoft 將會把部份Windows 10X 功能整合到Windows 10上以作替代方案。目前， Microsoft 拒絕對 Windows 10X 的開發進度加以評論。

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Windows 10X 是一個較現代化而且為雙螢幕進行最佳化的輕量作業系統。但經試用後所得到的回饋顯示，大部份用戶雖然喜愛此新功能，但不希望要在另一個作業系統上才能使用，因此 Microsoft 才會有轉移到Windows 10的想法。

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責任編輯：羅浩濂