南豐集團盧樂謙： 舉辦「世界之約」 宣傳韌性社區理念

可持續發展近年被受關注，不論本地或者外國企業都紛紛推動可持續發展的活動，而創立於1954年，植根香港超過60年的多元企業及地產發展商南豐集團同樣如是。南豐集團宣佈創立「世界之約」計劃，一個以可持續發展、社區設計及文化藝術為主軸的社區項目，與市民協作共創。南豐集團文化及社區部高級經理盧樂謙表示，是次計劃希望能引入韌性社區概念，打造本港韌性城市原型。

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盧樂謙表示，何謂韌性社區？韌性社區分多個層面，當然有部分的要求只需做到便可以了。但南豐集團希望在實體和軟件中能如何幫助城市在社會、經濟、自然環境、技術體系及基礎建設等層面應與外來風險擁有共存能力和可持續發展計劃。當南豐紗廠活化後，集團希望能令市民了解生活上面，與環保、可持續性有關的議題，因而推出「世界之約」。他又指，「世界之約」的「約」正代表大自然與人類的約定，例如春夏秋冬、回南天以及木綿花開花等。與此同時，盧樂謙又表示，未來南豐集團亦會繼續推動可持續發展的項目。

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「世界之約」有一系列的活動，當中包括《樹影生活節》、《幸會木棉》和《井蓋展》。《樹影生活節》是透過植物連繫社區，並以環保回收、文學和歷史文化等作為媒介的活動，豐富自身生活體驗同時了解及探討繁華都市背後大自然與城市發展的關係。《幸會木棉》則以圍繞衣、食、住、行四個主題舉辦一系列展覽，互動手工藝工作坊，社區導賞團及製 作木棉地圖，讓市民透過文化藝術了解木棉樹的歷史，用途和社區發展對其的影響。最後，《井蓋展》帶領市民以腳邊的井蓋為起點，從最尋常的城市風景進入鮮被探究的歷史領域。展覽將介紹香 港井蓋鑄廠及工匠，展示井蓋的誕生過程，窺探「香港製造」的工業故事。

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責任編輯：羅浩濂