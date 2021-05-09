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【周末好去處】天際100聯乘SmarTone 推出「SmarTone 5G 科技館門票優惠」 SmarTone客戶更享有免費門票

理財智慧 13:13 2021/05/09

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為慶祝天際100開業10週年以及全港首個「5G 科技館」開幕，天際100推出「SmarTone 5G 科技館門票優惠」，讓市民一邊俯瞰全港獨有的360度無阻擋美景，一邊試玩各種5G科技應用，與此同時，SmarTone客戶於5、6月更有免費門票入內參觀。

陳茂波：結束連續6季收縮 今年首季增長7.8% 【下一頁

「SmarTone 5G 科技館門票優惠」，二人同行門票只需港幣100元，平均每位港幣50元(即正價門票25折)，而單人門票同樣有優惠為60元。訪客只需登入天際 100 官網，選擇「SmarTone5G 科技館門票優惠」，並在到訪前 2 至 30 日預訂門票即可享此優惠。

【兼職推介】長者安居服務協會請慰問專員 需對長者服務有熱誠 時薪50元 【下一頁

SmarTone客戶在5月及6月期間可享免費門票，除了本人可獲免費門票，更可免費帶同一位親友入場，須注意的是每張門票設有港幣1元行政費，與此同時，亦可以優惠價每位40元為最多三位同行親友購票。 SmarTone客戶將分批收到短訊通知，同樣需登入天際100官網，選擇「SmarTone客戶尊享5G科技館門票優惠」，按指定日期在到訪前2至30日預訂免費門票。

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責任編輯：羅浩濂

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