陳茂波：結束連續6季收縮 今年首季增長7.8%

財政司司長陳茂波表示，本港經濟復蘇出現曙光，結束連續6季的收縮，今年首季按年增長7.8%，若以按季作相比，更是連續3個季度呈正增長。他又指，電子消費券計劃正積極籌備中，預計在暑假期間開始接受登記及陸續派發。預期在今年下半年至明年初，電子消費券的使用將為零售市場締造更多促銷和推廣業務的良機。

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陳茂波在網誌中表示，私人消費開支同樣結束了連續6季的跌勢，上季增加1.6%。不過，上季的經濟復蘇動力主要依靠出口拉動。其他行業如零售及餐飲等，表現仍有待進一步改善。以餐飲業為例，食肆收益今年首季為197億元，比去年同期低約9%。餐飲服務業聘用了逾23萬名員工，但行業的失業率仍高企在13.3%，遠高於整體失業率的6.8%。

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陳茂波在亦指，經濟恢復需要規劃，而政府積極籌備的電子消費券，正是為這經濟恢復的路程增添改善的動力，特別是在零售、飲食和個人服務行業。與此同時，電子消費券能推動商戶使用電子支付，尤其是在中小商戶方面。今年首季本港零售銷售貨值中，透過網上銷售的貨值為62.9億元，較去年同期急升63%，遠高於整體零售貨值7.5%的增幅。而實體零售點的商戶的網上銷售同樣也增長，遠超出沒有實體零售點的零售商。由此可見，傳統零售商若能拓展網上銷售渠道，能比以往做更多的生意。

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責任編輯：羅浩濂