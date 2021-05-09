中港股熱門主題一一分析

我們預期2021年大中華股市不同行業及風格的將表現均衡。受政治及政策影響，預期短期市況將持續波動，團隊將以增長主題和股份類型建構一個均衡的投資組合，透過對不同市場和行業的靈活配置，捕捉大中華結構性增長優勢。

過去兩個月，很多新聞將焦點轉向新疆棉事件及長遠影響。從國内消費者的態度觀察，有些人因事件拒絕使用國外品牌，轉向對本土品牌加以支持，這現象有機會進一步刺激國内的消費業，本土品牌將受惠於此。

同時，我們看好消費升級的投資機會。由於亞洲疫情持續，各國封鎖措施令實體經濟活動及環球旅遊繼續停滯，因此，國內驅動型消費將繼續成爲焦點，投資者可留意電子商務、物業管理等領域的潛在機會。我們觀察到，與生活習慣相關的服務需求缺口仍然顯著，如國内很多人習慣從網上購買新鮮雜貨；隨著消費者由網下轉至網上購物，加上形式普及至長者階層，令網上購物的方式慢慢融入生活。預期社區團購的公司有機會繼續錄得長期增長。

國内創新亦是一大主題，我們預期生物科技及電動車供應鏈等領域將將加強自主創新。為推動有關發展，當局很可能加推財政措施和政策扶持，例如提供稅務優惠和低息融資，從而刺激本土研發及提升在全球市場的競爭力。

另一熱門投資行業：電動車

即使電動車股早前大幅調整，眾多大型企業持續加入造車的行列，拓展電動車業務。不過，由於數量繁多，意味未來市場競爭相當激烈。我們團隊認爲，與其在一眾汽車製造商中尋求增長，不如取道產業鏈，投資電池、鋰、組件等公司。

此外，偏愛電動車的投資者可留意，晶片短缺的問題浮現，有車廠因缺乏晶片而減產，加上汽車組件價格上升，有機會增加造車成本，或導致車廠的盈利能力受壓。