【啟德新盤】THE HENLEY I頂層特色單位8354.88萬成交　呎價近6.2萬成啟德新樓王

啟德THE HENLEY I首輪開售，今日先招標發售12伙單位，並已截標，發展商恒基即日開標，公布售出3伙單位，其中頂層特色戶呎價61888元創啟德呎價新高。

THE HENLEY I成交紀錄冊顯示，項目單日以招標形式售出3伙單位，成交價由2788.2萬至8354.88萬元。其中第2座40樓A室，實用面積1,350平方呎，附635平方呎私人平台及1,176平方呎私人天台，成交價約8354.88萬元，實用呎價61,888元，成為啟德新樓王。

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，THE HENLEY I今日（8日）截止認購登記，共錄得3,063個認購名登記，以周日（9日）將以價單形式銷售的196伙計，超額認購逾14.6倍。

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THE HENLEY I兩房示範單位相片︰

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