【新盤加推】大角咀利‧晴灣23加推30伙　折實最平562.2萬

由有利集團（00406）及市建局合作發展，位於大角咀的單棟住宅項目利·晴灣23於本周四（6日）起收票，截至今日（8日）累收逾880票。項目今日加推價單2號，涉及30伙，包括5個開放式及25個一房單位，實用面積由276平方呎至326平方呎。

以最高折扣率16.5%計算，批次折實售價為562.2萬至674.4萬元，折實呎價18,257至22,380元。發展商指，計及樓層及景觀等各項因素，第二張價單相比首張價單加價約5%。

今批入場單位為20樓A單位，實用面積276平方呎，開放式間隔，折實價5,622,055元，折實呎價20,368元。

利·晴灣23銷售處及示範單位設於尖沙咀金巴利道26號地下，發展商早前曾指會視乎情況，最早於下周開售。預計關鍵日期為今年12月31日。

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利·晴灣23示範單位，實用面積317平方呎，一房連開放式廚房間隔，外連22平方呎露台及16平方呎工作平台︰

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