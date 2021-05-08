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【二手樓市】4月二手住宅註冊量錄逾6,500宗 連升4個月　兼創近8年半新高

股樓投資 19:44 2021/05/08

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香港置業研究部董事王品弟表示，據土地註冊處資料顯示，二手住宅4月錄6,510宗註冊，較3月的6,138宗增加約6.1%，連升4個月，兼創近8年半新高。

若按金額劃分4月二手住宅註冊量表現，當中價值500萬以上至1,000萬元二手住宅物業錄3,997宗註冊，較3月的3,721宗增加約7.4%；價值500萬元或以下二手住宅物業錄1,461宗註冊，較3月的1,398宗增加約4.5%；價值1,000萬元以上二手住宅物業錄1,052宗註冊，較3月的1,019宗增加約3.2%。

    點擊圖片放大
    +2

而4月二手住宅註冊量屋苑排名方面，嘉湖山莊以70宗註冊居榜首，較3月的68宗增加約2.9%；沙田第一城以53宗註冊排第二，較3月的50宗增加約6%；黃埔花園及新都城各以51宗註冊緊隨其後，分別較3月的39宗及55宗增加約30.8%及減少約7.3%。

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撰文 : 謝昕蕎

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