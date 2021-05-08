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【豪宅租賃】為適應環境先租後買　租客5萬元承租雙號洋房

股樓投資 19:19 2021/05/08

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早前古洞北發展區首幅住宅地由新地（00086）以逾86億高價投得，高價賣地效應之下，古洞區豪宅大受歡迎。利嘉閣地產皇牌屋苑上水中心一行高級聯席董事黃靜顏透露，該行新近促成上水GOODWOOD PARK雙號洋房的租賃個案，單位實用面積約2,118方呎，為五房三套連工人套間隔。單位日前以50,000元成功租出，實用面積呎租約24元。

延伸閱讀︰【買樓理財】納米公屋205萬易手　164呎有梗廚無黑廁　業主當年購入價僅6.8萬【下一頁

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據悉，業主於2010年3月，以約3,980萬元購入上述單位，現租出可享租金回報率約2厘。

黃靜顏補充，GOODWOOD PARK一共只有13座，過去鮮少錄得成交，近日卻連續租出兩間予兩組客戶，正是由古洞高價賣地帶動。而上述客人打算先租後買，現時先適應環境，GOODWOOD PARK最低入場二手價由3,800萬元起。

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撰文 : 謝昕蕎

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