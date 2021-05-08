  • 29°C
香港時間 : 2021508日 (六) 18:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國國債】耶倫料美國夏季觸及國債上限

環球政經 17:55 2021/05/08

分享：

外媒報導，美國法定債務上限將於今年8月1日將重新生效，美國財長耶倫(Janet Yellen)表示，財政部為防止國債超出上限而採取的臨時措施，可能最快今年7月用盡，即國債有機會於夏季觸及債務上限。分析認為國會將面臨壓力，要考慮再度暫停債務上限。

耶倫表示，財政部將會採取特別行動，在不提高國債上限的前提下盡力延長政府的借貸能力。她指出，政府開支及稅收情況仍不明朗，若國會不採取行動提高債務上限，財政部只能用特別措施提高舉債能力，並且只能爭取到極為有限的時間。

耶倫又提到，就業數據顯示美國經濟復蘇仍需時，薪資升幅不算明顯，同時指基本因素將只會在短期內影響通脹，所產生的影響屬暫時性。不過，耶倫相信經濟將持續復蘇，預計可於明年達到充分就業。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

經濟 國債 美國 耶倫

下一篇文章

黃竹坑站晉環次輪開售　5小時沽清180伙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【室內設計】80後美劇迷夫婦 50萬裝修上車盤　浴室大膽用藍配白　享邊浸浴邊飲咖啡
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【樓市熱話】一家四口住380呎公屋妻想換私樓　丈夫不滿70歲才供完樓　嘆：人生還有甚麼意義？
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【周末好去處】皇都戲院復修前推體驗活動　展示過百件戲院舊物
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】夫婦報稅留意　合併評稅唔一定更着數
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目