【美國國債】耶倫料美國夏季觸及國債上限

外媒報導，美國法定債務上限將於今年8月1日將重新生效，美國財長耶倫(Janet Yellen)表示，財政部為防止國債超出上限而採取的臨時措施，可能最快今年7月用盡，即國債有機會於夏季觸及債務上限。分析認為國會將面臨壓力，要考慮再度暫停債務上限。

耶倫表示，財政部將會採取特別行動，在不提高國債上限的前提下盡力延長政府的借貸能力。她指出，政府開支及稅收情況仍不明朗，若國會不採取行動提高債務上限，財政部只能用特別措施提高舉債能力，並且只能爭取到極為有限的時間。

耶倫又提到，就業數據顯示美國經濟復蘇仍需時，薪資升幅不算明顯，同時指基本因素將只會在短期內影響通脹，所產生的影響屬暫時性。不過，耶倫相信經濟將持續復蘇，預計可於明年達到充分就業。

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