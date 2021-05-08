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【名人豪宅】台積電創辦人張忠謀趁疫情低價吸台北豪宅 擬做公益慈善藝廊

新經濟追蹤 18:17 2021/05/08

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台灣多名晶片大亨登富豪榜 台積電創辦人張忠謀趁疫情低價吸台北豪宅

去年起全球芯片短缺，令晶片公司價值水漲船高，不少身處半導體行業的業界人士更躋身富豪榜。根據福布斯最新公布的台灣富豪榜，處於芯片風波核心的台積電（台：2330）創辦人張忠謀以身家28億美元，排名第15。張忠謀去年趁疫情豪宅銷量急跌期間，斥資2億台幣，購入位於台北的大直水岸豪宅「西華富邦」，每坪單價僅約137.01萬台幣（相當於每呎1.07萬港元）。

單價200豪宅俱樂部成員 貴族紛點名認購

西華富邦內觀圖：

 

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據悉，處於大直水岸的西華富邦，可謂是台北城中最出名的豪宅之一，與歌星周杰倫購入的「和平大苑」等，均屬「單價200豪宅俱樂部」的成員。西華富邦樓高42層，高樓層能夠一覽台北景觀，再配合萬豪酒店的酒店式管理，令不少城中富族點名選購。

除了張忠謀家族以外，台北萬豪飯店及宜華國際劉文治家族、富邦集團蔡福安家族、聯華神通集團苗豐強、水龍頭大王路達集團吳材攀家族等均有認購。

另外，西華富邦附近有美麗華商圈、內湖科學園區、又臨近故宮博物院、松山機場等，亦有捷運經過，及其他交通網絡，出行亦算方便。

疫情下豪宅待售量跌 出售價格仍較合理

去年因疫情原因，台北市豪宅的待售量急跌，不過西華富邦仍有成交。張忠謀於去年5月斥資購入一個4樓單位，雖然位處底層，但仍然較該社區平均交易價格要抵得多。據地產機構數據顯示，西華富邦平均每坪單價約185萬台幣，而張忠謀以137.01萬台幣購入，較平均價格低35%。

根據「西華富邦」兩日前的新成交來看，大亞國際興業以3.16億台幣買下西華富邦33樓，每坪單價212.8萬台幣（相當於每呎1.67萬港元），較張忠謀買入時，呎價升幅已經超過55.3%。而該樓盤最高單價出現在2015年，當時每坪售價接近290萬台幣（相當於每呎2.28萬港元），較張忠謀購入單價高111.66%。

獨愛西華富邦 4樓單位擬打造公益慈善藝廊

據台媒報道指，張忠謀很早之前已經購入西華富邦的20樓單位，是次透過妻子張淑芬負責的偉儀藝術加購4樓單位，是計劃將單位打造成公益慈善藝廊，協助妻子從事公益捐畫的慈善活動。

相關文章：【台積電TSMC】紐時：中美科技戰愈演愈烈 台積電左右為難

編輯：梁安琪

疫情 台積電 台灣 台北 豪宅

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