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【數碼轉型】銀行金融加速　星展：多年累積助快速應對疫情需求

科技 17:17 2021/05/08

分享：

數碼轉型7年 星展：繼續使用開源 加強容器化

疫情加速銀行金融業數碼轉型，星展銀行在日前舉行的Red Hat Summit上分享，疫情對數碼應用的要求大增，該企運用現代技術架構，快速部署應用，運用多年數碼的累積技術與發展，證明該企的數碼轉型投資方向正確。

星展銀行CIO兼集團技術與營運主管Jimmy Ng在活動上分享，該企已開展數碼轉型過程7年，方向包括了解銀行客戶旅程途中的需求和所經歷到的痛點，改善發展客戶體驗；以數碼化為核心，運用現代技術架構，快速擴展、部署應用，滿足客戶需要；強調創業、創新文化，亦表示這些項目需時發展才會得出成果。

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他續指，疫情下對各行業都有危機，但數碼轉型的成果就正好在這些時候展現，他舉例，去年銀行內部需部署疫情接觸者追蹤技術，並開發數據分析應用，而該企「團隊與工作流程已經隨時就緒，只需一星期已可建立系統」。據去年的新聞報道，新加坡疫情爆發初期，為了盡快追蹤感染者，阻止疫情在企業內部爆發，不少當地企業研發內部系統，嘗試找出感染員工在工作場所接觸過哪些人。

Jimmy Ng透露，現時內部99%的應用已虛擬化，而96%的應用亦已是雲就緒（CLOUD-READY），未來3年會增至98%。應用現代架構後，該企數據中心運作效益大增，未來10年不需要擴建。他續指，下一階段的數碼轉型，包括加強容器化、以及研究增加使用公共雲。他續指，受限規模經濟因素，銀行企業自身沒有創建人工智能、機器學習基建的條件，在公共雲使用這些應用更為理想。他亦指，運用開源軟件，可以降低營運成本，並加快部署應用，一直是該企數碼轉型的關鍵策略，未來亦會繼續。

記者：周俊霖

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