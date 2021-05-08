黃竹坑站晉環次輪開售　5小時沽清180伙

路勁地產旗下黃竹坑站晉環繼上周六首批單位即日沽清後，今日（8日）次輪銷售再次即日沽清所有可售單位，售罄180伙僅約5小時。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，三房單位最受買家歡迎，次輪三房單位銷售情況與首輪開售情況相若，同樣被率先沽清。項目吸引不少買家大手入市，屢獲投資者、分支家庭客及換樓人士青睞，其中同組買家合共斥資近2億，連購7個3房大單位。截至下午2時30分，項目次輪單位再度全數沽清。她同時指，項目最快於明早推出全新價單。

晉環示範單位︰

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【示範單位】黃竹坑站晉環4房大宅登場 廚房大到可設用餐區 全屋有4個廁所！【下一頁】

港島南岸第一期晉環位於港鐵黃竹坑站上蓋，為港島30年來首個全新鐵路物業項目，甫登場即受市場熱切關注，早前於首輪收票收逾5,500個認購登記成為今年票王，而次輪收票截至周四（6日）亦收5,415個認購登記，超額逾29倍。

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