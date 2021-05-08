Impossible Foods進軍學校　將列入美國多個校區午餐菜單

▲ 展開先導計劃 Impossible Foods攻美國學校市場

植物肉品牌Impossible Foods積極打入學校市場。據外電報道，Impossible Foods將在本月在多所美國學校展開先導計劃，在學校提供Impossible Burgers以及其他產品。

Impossible Burger將於加州、華盛頓州等地的多個校區開展計劃，在菜單上提供Impossible Foods的食物，包括漢堡、肉醬等。先導計劃包括在午飯時間提供這些食物，並會量度提供新產品後會否影響學生在今年秋季學校開始正常運作時，參與午餐計劃的意願。

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Impossible Foods表示，為學生提供高蛋白午餐，亦對環境有幫助，因它產生的溫室氣體比紅肉少。Impossible Foods創始人兼CEO Pat Brown在聲明中表示，公司的關鍵使命是在凡有人吃肉處，都要讓Impossible產品覆蓋，而孩子來說往往就是學校是重要的供餐消費地點。

不過該企的動作有一定爭議，有研究食品政策的學者回應傳媒查詢時表示，原則上學校應該遠離商業，企業不應在學校提供食品上打上品牌，亦認為該企進軍學校主要是品牌推廣動作。外媒The Verge引述研究指出，不少人孩童時所接觸的品牌飲食喜好，會在成長後維持。

責任編輯： 周俊霖