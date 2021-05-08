【iPhone13？】富士康三度加碼員工獎金 傳為量產新iPhone做準備

▲ 富士康月內三度上調獎金至7500元 傳為量產新iPhone做準備

據內地媒體報道，蘋果（美：APPL）手機主要組裝商富士康，昨日上調鄭州工廠裝配線員工的獎金至7500元，是一個月內第三次上調獎金金額，據傳是為生產新iPhone手機做準備。

據富士康鄭州工廠數碼產品事業群（iDPBG）的招聘資訊，如果應聘者能在生產線上工作滿90天，並且至少在崗55天，便可以獲得7500元獎金。這個獎金金額一個月內三度漲價，在4月15日時僅為6000元，4月26日上調至6500元，昨日再加碼1000元。而早前3月底的獎金僅得3500元。

有內媒引述鄭州富士康招聘人員指，目前相關招聘已經停招，後期可能會限制名額面試。

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早於今年1月，已有傳聞指富士康部分車間即將進入iPhone 13打樣的第一階段。眼看蘋果秋季的發布會將近，有媒體報道指，過往富士康為量產iPhone作準備時，均會大幅提高員工獎金。業界亦有透過富士康提高獎金的時間，即可推測蘋果何時量產新一代iPhone的說法。

據悉，去年iPhone 12在10月13日面世，而在去年8月及9月期間，富士康鄭州工廠招聘新員工的獎金一度高達9000元。

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記者：梁安琪