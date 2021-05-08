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【Tesla風波】Tesla汽車中國再出事 死者傳為韶關市前公安局副局長

股樓投資 14:43 2021/05/08

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近期全球電動車龍頭Tesla汽車在中國屢屢傳出問題，被消費者要求「維權」，近日又再出事。昨日有一輛Tesla撞上貨車，Tesla司機當場死亡，網傳死者為韶關市前公安局副局長，當局並未承認或否認，只指一切以公布為準。

 

根據網傳視頻及監控視頻，該輛Tesla在即將碰撞時明顯右轉，但因車速過快未能避開前方的貨車。雖然根據汽車行駛時的軌跡及速度，應由司機人工駕駛，但沒有明顯的煞車痕跡。中國當局並未公布事件起因，而Tesla回應傳媒查詢指，現在正在等待調查結果，還未了解具體情況。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

汽車 經濟 Tesla 韶關 中國

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