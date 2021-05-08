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黃竹坑站晉環次輪銷售　大手時段單位近沽清　一組客2億連購7伙三房戶

股樓投資 13:51 2021/05/08

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路勁地產旗下黃竹坑站晉環今日（8日）進行次輪銷售180伙單位，銷情繼續報捷。次輪銷售最先開放予大手客組別揀樓，買家必須認購3至4伙單位，市場消息指，有一組大手買家連購7伙3房單位，分別為1B座9D、10D單位，2A座10A、11A單位，以及2B座19A、20A、21A單位，涉及金額近2億元。消息指，截至早上11時40分，晉環可售三房單位已全部獲認購，而大手客時段的120伙可售單位亦已沽出116伙。

路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫指，次輪銷售安排同樣特設兩組大手客組時段，截至中午，大手客時段完結，項目已暫沽116伙，佔今日發售單位約6成半。封海倫續指，對項目銷情相當有信心，相信今日次輪銷售有機會再度全數沽清，並最快可能明早推出全新價單。

港島南岸第一期晉環位於港鐵黃竹坑站上蓋，為港島30年來首個全新鐵路物業項目，甫登場即受市場熱切關注，早前於首輪收票收逾5,500個認購登記成為今年票王，首輪銷售的240伙單位亦即日全數沽清。而次輪收票截至周四（6日）亦收5,415個認購登記，超額逾29倍。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 港島南岸 晉環 路勁 黃竹坑

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