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【App Store壟斷案】蘋果每周收到10萬個Apps遞交申請

科技 13:41 2021/05/08

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4成Apps被拒上架 蘋果揭露App Store審核情況

Epic Games與蘋果正在法庭就反壟斷訴訟針鋒相對，過程中蘋果披露了不少之前未曾曝光的業務數據。MacRumors報道，蘋果表示在2017年至2019年，平均每年收到500萬個Apps提交審核，當中有約3成會被拒絕上架，而至去年這數字已上升至4成。

【芯片漏洞】高通5G芯片爆安全問題　約3成Android手機出現竊聽風險

【蘋果AirTag】外媒實測蘋果AirTag　揭發3大「安全盲點」

蘋果又表示，App Store每星期會收到約10萬份應用提交，並有500人規模的真人團隊處理申請。蘋果在由人工審核應用之前，亦會運用公司閞發的工具，檢查是否有惡意軟件，又或違反App Store相關政策。例如一個名為Mercury的測試工具，可進行靜態與動態分析，藉此深入查看應用內部，檢查是否存在隱藏代碼、或其它濫用。動態分析是指應用的電池使用、文件系統訪問、相機、麥克風之類的硬體使用、以及隱私詳情，而靜態分析主要檢查應用程式的大小、權限、以及其它關鍵詞和說明等。經過這些工具自動檢測之後，應用將接受人工審核。

蘋果方在接受Epic律師質詢時，被質疑這些審核是否必須，因有不少問題應用亦成功通過審核，但蘋果營銷總監Trystan Kosmynka表示蘋果有致力堵塞漏洞，而且如果沒有上架評審機制，iOS變成自由進入，對消費者、孩童將會非常危險。

責任編輯: 周俊霖

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