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【上車盤】年青上車客講價35萬　斥800萬入市德福花園　可承造九成按揭

股樓投資 13:28 2021/05/08

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受惠新按保計劃，買樓人士可承造高乘數按揭，大大減輕上車客首期負擔。美聯物業九龍灣德福花園分行(2)高級營業經理徐廣森表示，不少客戶睇好後市走勢，伺機入市上車，有年青客剛透過該行購入德福花園上車，成交價800萬元。

成交單位為德福花園G座高層02室，實用面積538方呎，兩房間隔，望內園，內櫳裝修企理，吸引年青客承接。據悉，單位原叫價835萬元，經商議後調減35萬元，減幅約4.2%，以800萬元成交，實用呎價約14,870元。新按保計劃下，800萬元以下現樓物業最高可承造九成按揭，換言之，買家最低只須付80萬元首期。

【延伸閱讀】【買樓理財】納米公屋205萬易手　164呎有梗廚無黑廁　業主當年購入價僅6.8萬【下一頁

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資料顯示，原業主於2009年4月斥資271.5萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利528.5萬元，升值逾1.9倍。位於港鐵九龍灣站上蓋的德福花園，樓齡40年，在九龍區內呎價算低水，現時屋苑成交呎價1.3萬至1.4萬餘元水平，交投穩定，是受買家歡迎的十大藍籌屋苑之一。

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撰文 : 謝昕蕎

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